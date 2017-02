Målvakten Ole Söderberg var en av de spelarna som utmärkte sig under kvällens match.

Kalmar FF lämnar La Manga segerlösa!

Kalmar FF spelade under måndagskvällen mot den danska seriesjuan FC Nordsjälland. Matchen präglades av en del blåst likt matchen mot Strömsgodset men ledde inte till något skönspel.







Under den andra halvleken vaknade KFF till mer. Man visade på bättre tempo i passningsspelet och en viss styrka i luftrummet. Även den andra halvleken präglades av dåligt passningsspel och en del avbrott vilket inte gav det flyt man känt i föregående matcher. Efter 65 minuters spel kom matchens enda mål. Nordsjällandsprodukten Marcus Ingvartsen bryter bollen mitt på Kalmars planhalva och sätter distinkt ledningsmålet till danskarna.



Efter målet tappar Kalmar en del av sitt spel. Nordsjälland spelar bra och täpper till de ytor som finns tillgängliga för kalmarspelare. Frustrationen hos kalmarspelarna är påtaglig då



När matchen summeras kan vi konstatera att det var ett annat Kalmar FF vi såg i kvällens match, jämfört med matchen mot Strömsgodset. Till skillnad från förra matchens 7 avslut, mäktar KFF enbart med 1 i kvällens match. Matchens täta avbrott gjorde att den blev svårspelad och förmågan att etablera ett någorlunda spel hindrades en aning.



Spelare som utmärkte sig under match var



I och med denna matchen är matchandet i La Manga avslutat. Ett Kalmar FF vänder hem till



MATCHFAKTA!

FC NORDSJÄLLAND - KALMAR FF 1-0 (0-0)



MÅL: 65 min (1-0) Marcus Ingvartsen (FCN)



VARNINGAR:: Rasmus Elm, Ismael Silva Lima, David Elm,



BYTEN: Rasmus Elm ut, Herman Hallberg in







Tobias Eriksson ut, Måns Söderqvist in



Sebastian Starke-Hedlund ut, Kalmar FF kom till spel under måndagskvällen med ett par förändringar i startelvan jämfört med matchen mot Strömsgodset. Bland annat var Ole Söderberg tillbaka mellan stolparna och Melker Hallberg fick chansen från start. Spelet i första halvlek är inget som kommer gå till historien. Halvleken präglades av spelavbrott på grund av frisparkar. Målchanserna lyste med sin frånvaro och när domaren satte pipan i munnen för halvtid hade vi enbart fått se ett avslut på mål. Halvleken visade ändå på en vilja från KFF, men dock ett lägre tempo jämfört med förra matchen. Nordsjälland jobbade på bra och lyckades vid flera tillfällen bryta och störa Kalmar i sitt spel. Kalmar FF genomförde under den första halvleken ett byte på yngre brodern Elm, troligtvis för att denne varit för brysk i sitt fysiska spel samt visat en hel del frustration mot domarens insats.Under den andra halvleken vaknade KFF till mer. Man visade på bättre tempo i passningsspelet och en viss styrka i luftrummet. Även den andra halvleken präglades av dåligt passningsspel och en del avbrott vilket inte gav det flyt man känt i föregående matcher. Efter 65 minuters spel kom matchens enda mål. Nordsjällandsprodukten Marcus Ingvartsen bryter bollen mitt på Kalmars planhalva och sätter distinkt ledningsmålet till danskarna.Efter målet tappar Kalmar en del av sitt spel. Nordsjälland spelar bra och täpper till de ytor som finns tillgängliga för kalmarspelare. Frustrationen hos kalmarspelarna är påtaglig då Stefan Larsson tydligt visar detta verbalt mot en Nordsjällandspelare efter förlorad närkamp, När domaren blåser av matchen går Nordsjälland av som segrare och KFF hade inte fått till fler skott mot danskarnas mål. I och med kvällens förlust får Kalmar FF vänta på årets första seger.När matchen summeras kan vi konstatera att det var ett annat Kalmar FF vi såg i kvällens match, jämfört med matchen mot Strömsgodset. Till skillnad från förra matchens 7 avslut, mäktar KFF enbart med 1 i kvällens match. Matchens täta avbrott gjorde att den blev svårspelad och förmågan att etablera ett någorlunda spel hindrades en aning.Spelare som utmärkte sig under match var David Elm Ismael Silva Lima och Ole Söderberg. Den sistnämnda agerar mellan stolparna med ett tillfredsställande lugn som bör sprida sig till resterande lagdelar. David Elm agerar med styrka och är en av de hårdast kämpande i kvällens match. Med sin längd och sin styrka kommer storebror Elm bli en av Allsvenskan s tuffaste spelare att möta och ett hot i luftrummet. Mittfältsdirigenten Ismael spelar i vanlig ordning med en fin teknik och med bra passningsspel. Spelaren som ryktats till övergång till en rad klubbar, kommer bli en viktig kugge i spelet på mittfältet och i uppbyggnadsfasen.I och med denna matchen är matchandet i La Manga avslutat. Ett Kalmar FF vänder hem till Sverige utan en enda seger. Nästa match för Kalmar FF spelas på Alla-Hjärtans dag mot Halmstad BK. Till den matchen hoppas vi på Röda Bröder få se ett piggare Kalmar FF, vilket kommer krävas om man ska ta årets första seger på ett förhoppningsvis välfyllt Gasten IP.FC NORDSJÄLLAND - KALMAR FF 1-0 (0-0): 65 min (1-0) Marcus Ingvartsen (FCN):: Rasmus Elm, Ismael Silva Lima, David Elm, Tobias Eriksson : Rasmus Elm ut, Herman Hallberg in Marko Biskupovic ut, Markus Thorbjörnsson inTobias Eriksson ut, Måns Söderqvist inSebastian Starke-Hedlund ut, Anton Maikkula in

2017-02-06 21:03:57

