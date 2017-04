Lämnar man jumboplatsen?

Påskfirandet fortsätter! Och vilken arena är mer passande i denna tid än Guldfågeln Arena? Kalmar FF kommer till spel i årets första smålandsderby mot Jönköping Södra med en skral inledning på årets allsvenska. Man inledde med en storförlust mot IF Elfsborg med 1-5, och i senaste matchen fick man bara med sig en poäng mot Hammarby på Tele2 Arena.





Gästerna kommer till spel i Kalmar med en poäng som Kalmar FF. Poängen togs i föregående match hemma på Stadsparksvallen mot Halmstad BK i en match som slutade 2-2. Röda Bröder-Svenskafans har varit i kontakt med J-Södras supporterförening Green Machine i vår artikelserie STÅPLATS HAR ORDET. Följande svar gavs på våra frågor:



Hur startade allt med er supporterförening?

Det började med att ett kompisgäng började gå i grupp och kolla på Södra när de spelade i div2 i början av 2000-talet. Föreningen bildades 2003 och på den vägen är det….



Hur många medlemmar är ni?

2016 var vi knappt 200 medlemmar och vi hoppas på en ökning inför 2017.



Hur många beräknas ni vara i Kalmar?

Mellan 100-200 personer.



Vilken är din favoritramsa?

T-spirit.



Är det din första gång i Kalmar?

Premiären förra året var min första gång och då vann vi enkelt. Både på läktarn och på planen.



Vem vinner matchen?

Södra givetvis.



Vad vet du om Kalmars supportrar?

Egentligen ingenting. Badbollstifot har man ju hört talas om.



Vem vinner läktarkampen?

Green Machine.



Har du något speciellt minne från en match från Kalmar?

När vi sjöng ut Kalmar i premiären 2016.



Green Machine skickar över en hälsning “Kör hårt”.



Glad Påsk alla rödvita supportrar. VI ÄR KALMAR!





Kalmars trupp inför smålandsderbyt.



Målvakter

Ole Söderberg

Lucas Hägg-Johansson



Försvarsspelare

Emin Nouri

Marko Biskupovic

Viktor Elm

Markus Thorbjörnsson

Anton Maikkula

Stefan Larsson



Mittfältare

Rasmus Elm

Tobias Eriksson

Svante Ingelsson

Romario

Melker Hallberg

Filip Sachpekidis

Mahmoud Eid

Calle Johansson



Anfallare

David Elm

Papa Diouf

