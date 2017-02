Landskrona BOIS vs Kalmar FF 2-2

Kalmar FF spelade under söndagen mot Landskrona BOIS i Svenska Cupens andra omgång. Matchen präglades av fysiskt spel från båda lagen och målchanser åt båda håll. Skånelaget var de som inledde matchen på bästa sätt. Karim Sadat gav BOIS ledningen med en mycket läcker brassespark. Kalmar FF börjar matchen väldigt skralt och skapar inte sin första målchans förrän i minut 25. Efter dryga halvtimmen spelad får Kalmar dock utdelning för sitt slit på planen. Filip Sachpekidis placerar mycket elegant in kvitteringsbollen otagbart för Landskrona-målvakten.Kalmar FF kunde haft ledningen med 1-2 efter en nick från Viktor Elm , men domaren valde dock att fria. Toleransnivån från domaren under matchen får bedömas som relativt hög. Landskrona är nära två straffsparkar men nekas båda dessa. En situation när bollen tar på en Kalmarsspelares hand, samt en när Rasmus Elm agerar vårdslöst i eget straffområde.Något som inte har med matchens spel att göra, men som ändå bör nämnas är vad som inträffar under halvtidsvilan. Den tillresta supporterskaran från Kalmar samt hemmasupportrarna drabbar samman vid det stängsel som skiljer skarorna från varandra. Polis tillkallas och drar betong för att skilja dessa från varandra. Mycket tråkiga scener som absolut inte bör upplevas, varken för de inblandade eller resterande publik.Under den andra halvleken utgår bland annat Rasmus Elm tidigt och ersätts av Måns Söderqvist. Kalmar FF agerar bollförande lag och styr spelet alltmer under matchen andra halva. Efter ett antal målchanser från Kalmar vänder skånelaget på steken. Efter en något tilltrasslad situation hamnar bollen hos Adi Nalic som sprätter upp bollen högt bakom Kalmars målvakt Ole Söderberg.Kalmar FF kommer traditionsenligt denna försäsong tillbaka under slutminuterna. Kvitteringen sitter med ett antal minuter kvar av David Elm . Efter ett underbart förarbete hamnar bollen hos storebror Elm som distinkt sätter kvitteringen. Matchen slutar oavgjort 2-2.Kalmar FF spelar nästa gång den 5/3 på Gasten IP. Detta då Gefle IF kommer på besök för spel i Svenska Cupens avslutande gruppomgång.

2017-02-28 11:04:17

