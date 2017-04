Mållösa mot Sirius!

Matchen mot IK Sirius spelades på Gavlevallen i Gävle. Detta eftersom hemmalagets hemmaarena Studenternas IP inte var i speldugligt skick. De röda saknade bland annat sina två mittfältsgiganter Rasmus Elm och Ismael. Matchen kom att bli ett nytt magplask för Kalmar vars målskillnad ligger på 3 mål framåt och 12 mål insläppta på endast 4 spelade matcher.





Matchen börjar aningen trevande då inget av lagen kommer till några klara målchanser. Bortalaget som i föregående match mot Jönköping chockades av tidiga ledningsmål för motståndarna skulle få vara med om detta även i denna matchen. Efter drygt 20 minuter springer

Dryga 10 minuter senare slår Niklas Busch-Thor en crossboll mot



I fotboll spelar det en viktig roll i vilket skede av matchen man får med sig ett mål. Hemmalaget kan rida vidare på den våg de fått i och med sina två täta mål vilket förhindrar en starkare forcering från Kalmar. Kalmarspelarna agerar något oengagerat i försvarsspelet vilket ger Sirius möjlighet att spela runt bollen. Kalmar misslyckas i sitt presspel och blir alltför stillastående vilket ger hemmalaget utmärkta löpningsvägar. Passningsspelet misslyckas för gästerna vilket syns tydligt när



Kalmar har svårt att komma till klara målchanser. Bollen hamnar efter en fin passningskombination hos



I den andra halvleken fortsätter Kalmars problem att etablera spel på motståndarnas planhalva. Hemmalagets offsidefälla fungerar utmärkt vilket ger Kalmar problem. Sirius etablerar mer spel på Kalmars planhalva och spelar stundtals bort de för dagen rödklädda spelarna. Man skapar bitvis ett massivt tryck mot smålänningarnas straffområde vilket leder till att man får rensa i panik vid flertalet tillfällen.



Hemmalaget är de som styr spelet matchen igenom och kan på ett relativt ostört sätt bevaka sin ledning. I den 71:a minuten får Sirius en frispark en bit utanför Kalmars straffområde. Alexander Nilsson slår en lurig boll som helt ställer Kalmarmålvakten och går in bakom densamma.



Kalmar har fortsatt svårt att komma till klara målchanser. Förutom att man skapar två hörnor i slutskedet av matchen, kommer man inte närmre ett mål idag. Kalmar lämnar Gavlevallen mållösa. Efter



Nästa match spelas på Guldfågeln Arena den 27:e april mot mästarna Malmö FF.



IK Sirius - Kalmar FF 3-0 (2-0)



Varningar: Ian Sirelius, Mahmoud Eid.



Byten:

64’Svante Ingelsson (ut)Carl Johansson (in)

68’Ian Sirelius (ut)

70’Melker Hallberg (ut)Adrian Edqvist (in)

74’Kingsley Kofi Sarfo (ut)

89’

89’ Trots att hemmalaget hade skickat omkring 20 bussar med supportrar de drygt 10 milen så gapade Gavlevallen relativt tomt denna måndagkväll. Kalmar startar matchen med en speluppställning som liknar 4-5-1 men som sedan avtar till den sedvanliga uppställningen likt 4-4-1-1.Matchen börjar aningen trevande då inget av lagen kommer till några klara målchanser. Bortalaget som i föregående match mot Jönköping chockades av tidiga ledningsmål för motståndarna skulle få vara med om detta även i denna matchen. Efter drygt 20 minuter springer Sirius Kingsley Sarfo igenom ett stillastående Kalmarförsvar och placerar in ledningsmålet för Sirius bakom målvakten Ole Söderberg.Dryga 10 minuter senare slår Niklas Busch-Thor en crossboll mot Ian Sirelius . Ole Söderberg och Emin Nouri slarvar i kommunikationen om vem som ska ta bollen vilket ger Sirelius öppen gata. Han rundar nämnde Söderberg och placerar bollen i öppet mål.I fotboll spelar det en viktig roll i vilket skede av matchen man får med sig ett mål. Hemmalaget kan rida vidare på den våg de fått i och med sina två täta mål vilket förhindrar en starkare forcering från Kalmar. Kalmarspelarna agerar något oengagerat i försvarsspelet vilket ger Sirius möjlighet att spela runt bollen. Kalmar misslyckas i sitt presspel och blir alltför stillastående vilket ger hemmalaget utmärkta löpningsvägar. Passningsspelet misslyckas för gästerna vilket syns tydligt när Tobias Eriksson , till synes helt ostörd slår bollen rakt över sidlinjen.Kalmar har svårt att komma till klara målchanser. Bollen hamnar efter en fin passningskombination hos Svante Ingelsson som utan resultat försöker slå in bollen med en cykelspark. Målskytten Ian Sirelius kommer till ytterligare chanser och har ett utmärkt tillfälle att stänga matchen, men skottet tar i ribban.I den andra halvleken fortsätter Kalmars problem att etablera spel på motståndarnas planhalva. Hemmalagets offsidefälla fungerar utmärkt vilket ger Kalmar problem. Sirius etablerar mer spel på Kalmars planhalva och spelar stundtals bort de för dagen rödklädda spelarna. Man skapar bitvis ett massivt tryck mot smålänningarnas straffområde vilket leder till att man får rensa i panik vid flertalet tillfällen.Hemmalaget är de som styr spelet matchen igenom och kan på ett relativt ostört sätt bevaka sin ledning. I den 71:a minuten får Sirius en frispark en bit utanför Kalmars straffområde. Alexander Nilsson slår en lurig boll som helt ställer Kalmarmålvakten och går in bakom densamma.Kalmar har fortsatt svårt att komma till klara målchanser. Förutom att man skapar två hörnor i slutskedet av matchen, kommer man inte närmre ett mål idag. Kalmar lämnar Gavlevallen mållösa. Efter Allsvenskan s fyra inledande omgångar har man endast gjort 3 mål och släppt in 12 stycken.Nästa match spelas på Guldfågeln Arena den 27:e april mot mästarna Malmö FF.IK Sirius - Kalmar FF 3-0 (2-0)Varningar: Ian Sirelius, Mahmoud Eid.Byten:64’Svante Ingelsson (ut)Carl Johansson (in)68’Ian Sirelius (ut) Philip Haglund (in)70’Melker Hallberg (ut)Adrian Edqvist (in)74’Kingsley Kofi Sarfo (ut) Kim Skoglund (in)89’ Moses Ogbu (ut) Johan Andersson (in)89’ Filip Sachpekidis (ut)Edvin Crona (in)

0 KOMMENTARER 171 VISNINGAR 0 KOMMENTARER171 VISNINGAR MARCUS KARLSTRÖM

smalandstigern@outlook.com

På Twitter: @smaackiiee

2017-04-25 22:57:52

ANNONS:

Fler artiklar om Kalmar

Kalmar

2017-04-25 22:57:52

Kalmar

2017-04-25 17:14:58

Kalmar

2017-04-17 18:18:00

Kalmar

2017-04-17 16:56:00

Kalmar

2017-04-17 13:42:17

Kalmar

2017-04-11 13:04:47

Kalmar

2017-04-10 13:38:43

Kalmar

2017-04-09 13:23:46

Kalmar

2017-04-04 23:56:24

Kalmar

2017-04-04 18:57:00

ANNONS:

Matchen mot IK Sirius spelades på Gavlevallen i Gävle. Detta eftersom hemmalagets hemmaarena Studenternas IP inte var i speldugligt skick. De röda saknade bland annat sina två mittfältsgiganter Rasmus Elm och Ismael. Matchen kom att bli ett nytt magplask för Kalmar vars målskillnad ligger på 3 mål framåt och 12 mål insläppta på endast 4 spelade matcher.Kalmar förlorade IGEN! Här kollar vi på hur dåligt våra spelare skötte sig.Kalmar förlorade på måndagen med 3-1 hemma på Guldfågeln mot Jönköpings Södra. Här kollar vi på hur bra våra spelare skötte sig.Kalmar bjöd på snöfall lagom till avspark i allsvenskans tredje omgång. På de båda planhalvorna stod Kalmar FF och Jönköping Södra. Publiken som slöt upp i premiäromgången valde att se matchen genom TV-apparaten. Ett hundratal supportrar intog den stora bortasektionen på Guldfågeln Arena. På hemmastå slöt medlemmar från KFFSU samt Röd Mani upp i vanlig ordning. Kalmar FF hade inför måndagens smålandsderby genomfört en kampanj där supportrarna kunde köpa två biljetter till priset av en på hemmasePåskfirandet fortsätter! Och vilken arena är mer passande i denna tid än Guldfågeln Arena? Kalmar FF kommer till spel i årets första smålandsderby mot Jönköping Södra med en skral inledning på årets allsvenska. Man inledde med en storförlust mot IF Elfsborg med 1-5, och i senaste matchen fick man bara med sig en poäng mot Hammarby på Tele2 Arena.Kalmar kom till spel mot Hammarby på Tele2 Arena. Matchen föranleddes av en tyst minut för att hedra de skadade och avlidna i terrorattacken i huvudstaden under fredagen. Matchen i sig blev en välspelad sådan som skulle avgöras i och med matchens sista spark.På söndagen spelade Kalmar FF oavgjort på Tele2 Arena. Här kollar vi på hur bra våra spelare skötte sig.Kalmar FF möter Hammarby IF på Nya Söderstadion. En match med mycket känslor mellan supportrar och spelare. Studsar man tillbaka efter nitlotten senast?Kalmar FF:s premiär blev en dyster sådan. Efter en bra första halvlek ledde diverse förändringar till att gästerna Elfsborg kunde vända hem med en seger.På måndagen förlorade Kalmar FF mot IF Elfsborg. Här kollar vi på hur våra spelare skötte sig.