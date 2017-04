Ny artikelserie - Ståplats har ordet!

Inför matcherna tävlar diverse media om intervjuer med spelarna. Några som dock ofta glöms bort, är de som match efter match sätter sitt liv till det lag de älskar mest. Men inte Röda Bröder på Svenskafans. Inför måndagens allsvenska premiär lanseras en helt ny artikelserie "STÅPLATS HAR ORDET". Inför varje hemmamatch är tanken att bortalagets supporterklubb ska intervjuas i samband med artikeln "Motståndarkollen" som läggs upp inför varje match. Men självklart ska man se till sina egna supportr

-Hur känns det för dig att vara ordförande i KFFSU?

Oerhört hedrande och roligt, men det för också med sig ett stort ansvar att leda arbetet mot en bättre supporterkultur i och runt



-Hur många medlemmar har KFFSU i dagsläget?

Vi var cirka 300 när 2016 var slut. Det hoppas vi slå i år och är i skrivande stund uppe i cirka 200.



-Vilken supportergrupp har KFFSU bäst relation till skulle du säga?

Ska man ha bra relationer till andra supportergrupper? Jag tycker det ska finnas en sund rivalitet till alla motståndare. Sedan finns det många supportergrupper som gör bra insatser för sina lag, men kan inte peka ut någon enstaka där.



-Minns du din första match med Kalmar FF?

Absolut. Västra Frölunda hemma 1999, andra hemmamatchen i återkomsten. Pappa tog med mig på match och vi stod på sektion A på Fredriksskans som då var allmän ståplats. Seger 3-1, Lasse Johansson, Andreas Thomsson och Johan Paulsson målskyttar om inte minnet sviker helt.



-Vilken bortresa ser du fram emot mest?

J-Södra var fjolårets stora höjdpunkt så vi får hoppas på en repris på den i år.

Sedan är vi ett bra gäng som åker upp till Östersund i maj precis som förra året. Det lär också bli en mycket charmig resa.



-Vilket är ditt bästa minne från förra året?

Får återknyta till tidigare svar och nämna resorna till Östersund och Jönköping. I Östersund var de 90 minuterna fotboll bedrövliga, men resan i övrigt helt fantastisk. I Jönköping fick vi åka hem med tre poäng så det var ju en jackpot på alla sätt.



-Vad har du för för förväntningar på säsongen?

För att citera Kurt-Arne så har jag väl mer förhoppningar än förväntningar. Men övre halvan tycker jag man kan förvänta sig från vår sida sett till vilken kvalitet truppen besitter. Sedan är allsvenskan så pass jämn att om vi får allt på plats är det absolut inte omöjligt att vara med och slåss om europaplatser.



-Vilken spelare hoppas du blommar ut mest?

Vi har många spelare som står på randen till ett genombrott, så förhoppningsvis är det flera som tar stora steg i år. Men



-Vilka vinner på måndag?

Dum fråga, haha. Klart vi vinner mot plastgänget.



-Vem vinner läktarkampen?

Det ska vi definitivt göra.



Vill du vara med och vinna läktarkampen på måndag? Köp biljett till hemmastå på kalmarff.se

Bidra till bra stämning på läktaren. Gå in på supporterunionen.se och bli medlem i KFFSU. Oerhört hedrande och roligt, men det för också med sig ett stort ansvar att leda arbetet mot en bättre supporterkultur i och runt Kalmar FF. Mycket är redan bra och det finns ett stort intresse kring laget. Samtidigt finns det potential i att göra många saker bättre!Vi var cirka 300 när 2016 var slut. Det hoppas vi slå i år och är i skrivande stund uppe i cirka 200.Ska man ha bra relationer till andra supportergrupper? Jag tycker det ska finnas en sund rivalitet till alla motståndare. Sedan finns det många supportergrupper som gör bra insatser för sina lag, men kan inte peka ut någon enstaka där.Absolut. Västra Frölunda hemma 1999, andra hemmamatchen i återkomsten. Pappa tog med mig på match och vi stod på sektion A på Fredriksskans som då var allmän ståplats. Seger 3-1, Lasse Johansson, Andreas Thomsson och Johan Paulsson målskyttar om inte minnet sviker helt.J-Södra var fjolårets stora höjdpunkt så vi får hoppas på en repris på den i år.Sedan är vi ett bra gäng som åker upp till Östersund i maj precis som förra året. Det lär också bli en mycket charmig resa.Får återknyta till tidigare svar och nämna resorna till Östersund och Jönköping. I Östersund var de 90 minuterna fotboll bedrövliga, men resan i övrigt helt fantastisk. I Jönköping fick vi åka hem med tre poäng så det var ju en jackpot på alla sätt.För att citera Kurt-Arne så har jag väl mer förhoppningar än förväntningar. Men övre halvan tycker jag man kan förvänta sig från vår sida sett till vilken kvalitet truppen besitter. Sedan är allsvenskan så pass jämn att om vi får allt på plats är det absolut inte omöjligt att vara med och slåss om europaplatser.Vi har många spelare som står på randen till ett genombrott, så förhoppningsvis är det flera som tar stora steg i år. Men Filip Sachpekidis har varit lovande länge utan att ta sista klivet. Det vore kul om han kunde göra det i år.Dum fråga, haha. Klart vi vinner mot plastgänget.Det ska vi definitivt göra.Vill du vara med och vinna läktarkampen på måndag? Köp biljett till hemmastå på kalmarff.seBidra till bra stämning på läktaren. Gå in på supporterunionen.se och bli medlem i KFFSU.

0 KOMMENTARER 153 VISNINGAR 0 KOMMENTARER153 VISNINGAR MARCUS KARLSTRÖM

smalandstigern@outlook.com

På Twitter: @smaackiiee

2017-04-02 17:43:18

ANNONS:

Fler artiklar om Kalmar

Kalmar

2017-04-02 17:43:18

Kalmar

2017-03-31 21:15:28

Kalmar

2017-03-30 23:52:58

Kalmar

2017-03-04 17:59:50

Kalmar

2017-02-28 11:04:17

Kalmar

2017-02-19 21:11:00

Kalmar

2017-02-18 17:19:48

Kalmar

2017-02-14 21:00:43

Kalmar

2017-02-06 21:03:00

Kalmar

2017-02-06 13:33:00

ANNONS:

Inför matcherna tävlar diverse media om intervjuer med spelarna. Några som dock ofta glöms bort, är de som match efter match sätter sitt liv till det lag de älskar mest. Men inte Röda Bröder på Svenskafans. Inför måndagens allsvenska premiär lanseras en helt ny artikelserie "STÅPLATS HAR ORDET". Inför varje hemmamatch är tanken att bortalagets supporterklubb ska intervjuas i samband med artikeln "Motståndarkollen" som läggs upp inför varje match. Men självklart ska man se till sina egna supportrDagen gryr! Solens stålar når genom molnen och landar på den gröna mattan. En nyckelknippa öppnar kioskerna, reklamskyltar och strålkastare sätts igång. Kön ringlar lång utanför arenan. Sångerna hörs från de båda ståplatssektionerna, tifon briserar och domaren blåser i pipan. Det har blivit dags att säga det vi alla längtat efter. Välkommen till Allsvenska premiären 2017.Ett lite kylslaget Fredriksskans med sedvanlig vind bjöd upp till genrep för Kalmar FF. För motståndet stod ärkerivalen Öster för. En stor publikskara fyllde den gamla huvudläktaren samtidigt som klacken intog gamla sektion E. Matchen kom att bli en händelserik tillställning med en hint om att den allsvenska premiären står för dörren.Det var ett regnigt Gasten IP som bjöd in till den slutgiltiga omgången i årets upplaga av Svenska Cupen. Nyligen degraderade Gefle IF gästade den omtalade konstgräsplanen och bjöd på en bra kamp. Segersiffrorna skrevs sen till 3-0. Trots detta är Kalmars cupsaga över för denna gång.Kalmar FF kom till spel i matchen mot Landskrona BOIS med förhoppningen om 3 poäng. Matchen avgjordes under matchens avslutande minuter, och ett besviket KFF får vända hem med en pinne.En välfylld med kylslagen Gasten IP bjöd under söndagen in till årets första tävlingsmatch. Detta när Kalmar FF tog emot Trelleborgs FF i Svenska Cupens inledande omgång. Matchen blev en hård kamp in i det sista som återigen avgjordes i matchens sista spark.Under morgondagen inleder Kalmar FF spelet i årets upplaga av Svenska Cupen. Detta när Trelleborgs FF besöker Gasten IP.Kalmar FF tog emot Halmstad BK på ett soldränkt Gasten IP denna Alla-hjärtans dag. En typisk försäsongsmatch, med chanser åt båda håll och sämre passningsspel avgjordes med matchens sista spark när en ovan målskytt avgjorde till den rödvitas fördel.Kalmar FF spelade under måndagskvällen mot den danska seriesjuan FC Nordsjälland. Matchen präglades av en del blåst likt matchen mot Strömsgodset men ledde inte till något skönspel.Kalmar FF avslutar under kvällen matchschemat i La Manga med match mot danska seriesjuan FC Nordsjälland. Ett antal förändringar görs i truppen, bland annat gör Melker Hallberg sin första start i laget sen sommaren 2014.