Ikväll är det allsvensk premiär på Guldfågeln Arena

Premiär!!!

Äntligen! Äntligen så är allsvenskan igång! Kalmar möter Elfsborg hemma på Guldfågeln så här följer en liten rapport inför matchen.





Den här matchen är väldigt svårtippad på det sätt att jag knappt har någon koll alls på hur det har gått för



Men hur det har gått för



Dessutom så har vi fruktansvärt många spelare på skadelistan, vilket definitivt försvårar det för oss.



Men om jag skulle tippa den här matchen så blir det 2-0 till Smålands stolthet.



Matchen spelas på Guldfågeln kl. 19.00 och om du ej har möjlighet att se den live, så sänds den på C More. För cirka fem månader sedan var det vi sparkade förra säsongens sista spark, och nu är det äntligen dags igen. Under transferfönstret har vi fått in en hemvändare i Melker Hallberg, det ska bli riktigt kul att få se honom igen efter lite sejourer i bland annat Udinese, Hammarby och Ascoli. Men det har ju faktiskt lämnat lite spelare också. Bland annat så fick inte Henri Anier förlängt kontrakt och J.Ring lämnade på fri transfer till Turkiet.Den här matchen är väldigt svårtippad på det sätt att jag knappt har någon koll alls på hur det har gått för Elfsborg på försäsongen, det ända jag har hört är att deras fans absolut inte ville ha deras nya matchtröja, så dom bytte tillbaka.Men hur det har gått för Kalmar har jag desto större koll på. Man kan ju säga att det har sådär. Ingen vinst i La Manga, uttåg ur Svenska cupen direkt i gruppspelet men en väldigt positiv insats mot Göteborg, som sen följdes upp av en seger mot Öster på självaste Fredriksskans.Dessutom så har vi fruktansvärt många spelare på skadelistan, vilket definitivt försvårar det för oss.Men om jag skulle tippa den här matchen så blir det 2-0 till Smålands stolthet. Papa Diouf och Rasmus Elm gör målen.Matchen spelas på Guldfågeln kl. 19.00 och om du ej har möjlighet att se den live, så sänds den på C More.

2017-04-03 11:24:14

Äntligen! Äntligen så är allsvenskan igång! Kalmar möter Elfsborg hemma på Guldfågeln så här följer en liten rapport inför matchen.