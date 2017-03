Rivalen besegrades i genrepet

Ett lite kylslaget Fredriksskans med sedvanlig vind bjöd upp till genrep för Kalmar FF. För motståndet stod ärkerivalen Öster för. En stor publikskara fyllde den gamla huvudläktaren samtidigt som klacken intog gamla sektion E. Matchen kom att bli en händelserik tillställning med en hint om att den allsvenska premiären står för dörren.







Matchens karaktär doftar derby tidigt in i den första halvleken. Mycket fokus finns i närkampsspelet där det gäller att vinna duellerna.

De röda kommer till ett par halvchanser men inget som direkt hotar Östers målvakt.Efter 23 minuter får Öster får efter en fin soloprestation av

Kalmar kvitterar strax innan domaren blåser för halvtid. Målet kommer till på straff som Romario förvaltar på ett mycket bra sätt.



Andra halvlek börjar bra med ett par chanser åt båda håll. Öster får en varning på före detta Kalmarspelaren Marcus Pavic, dock är efterföljande frispark ingen som kommer bli ihågkommen. Öster tilldelas ett gult kort i den 50:e minuten, detta för att David Johannesson i bortalaget står för nära bollen vid en kalmarfrispark. Den efterföljande frisparken petas i mål av



I den 60:e minuten går luften ur Öster. Tidigare nämnda Johannesson river ner Rasmus Elm efter en förlorad närkamp och tilldelas där sitt andra gula kort för dagen. Kalmar fokuserar efter utvisningen på bollinnehav och att försvara sin ledning, vilket man lyckas väldigt bra med. Spelare som utmärker sig är framförallt



Nästa match för Kalmar FF är mot IF Känslan med ett genrep är god. När genrepet spelas på klassisk mark är den godare. När den spelas på klassisk mark mot en ärkerival är känslan snudd på fulländad. Kön ringlade lång utanför Fredriksskans huvudentré med förväntansfulla supportrar. Kalmar spelar i säsongens nya ställ i och med de vita strumporna. Man inleder väldigt piggt och vill sätta nivån på matchen. Framförallt inleder Filip och Diouf mycket bra. Filip samarbetar med Stefan och mycket fina passningskombinationer på höger kanten som vållar Östers försvar en del problem. Efter 17 minuters spel tvingas Eid utgå och ersätts av Adrian Edqvist.Matchens karaktär doftar derby tidigt in i den första halvleken. Mycket fokus finns i närkampsspelet där det gäller att vinna duellerna.De röda kommer till ett par halvchanser men inget som direkt hotar Östers målvakt.Efter 23 minuter får Öster får efter en fin soloprestation av Mattias Pavic en frispark i ett bra läge som blir resultatlös. Matchens första varning kommer efter 29 minuter för öster. Viktor Elm slarvar efter 37 minuters spel vilket Öster utnyttjar. Ensam med målvakten rullar David Johannesson in bollen bakom Ole Söderberg. En chans som öster får av egentligen ingenting.Kalmar kvitterar strax innan domaren blåser för halvtid. Målet kommer till på straff som Romario förvaltar på ett mycket bra sätt.Andra halvlek börjar bra med ett par chanser åt båda håll. Öster får en varning på före detta Kalmarspelaren Marcus Pavic, dock är efterföljande frispark ingen som kommer bli ihågkommen. Öster tilldelas ett gult kort i den 50:e minuten, detta för att David Johannesson i bortalaget står för nära bollen vid en kalmarfrispark. Den efterföljande frisparken petas i mål av Marko Biskupovic och ger Kalmar ledningen med 2-1.I den 60:e minuten går luften ur Öster. Tidigare nämnda Johannesson river ner Rasmus Elm efter en förlorad närkamp och tilldelas där sitt andra gula kort för dagen. Kalmar fokuserar efter utvisningen på bollinnehav och att försvara sin ledning, vilket man lyckas väldigt bra med. Spelare som utmärker sig är framförallt Filip Sachpekidis och inhopparen Adrian Edqvist. Två unga spelare som har framtiden för sig.Nästa match för Kalmar FF är mot IF Elfsborg den 3 april klockan 19.00. Trots måndagsmatch så finns alla förutsättningar för en bra publikmatch. Biljetter köps på kalmarff.se

0 KOMMENTARER 162 VISNINGAR 0 KOMMENTARER162 VISNINGAR MARCUS KARLSTRÖM

smalandstigern@outlook.com

På Twitter: @smaackiiee

2017-03-30 23:52:58

ANNONS:

Fler artiklar om Kalmar

Kalmar

2017-03-30 23:52:58

Kalmar

2017-03-04 17:59:50

Kalmar

2017-02-28 11:04:17

Kalmar

2017-02-19 21:11:00

Kalmar

2017-02-18 17:19:48

Kalmar

2017-02-14 21:00:43

Kalmar

2017-02-06 21:03:00

Kalmar

2017-02-06 13:33:00

Kalmar

2017-02-02 20:53:00

Kalmar

2017-02-02 16:39:00

ANNONS:

Ett lite kylslaget Fredriksskans med sedvanlig vind bjöd upp till genrep för Kalmar FF. För motståndet stod ärkerivalen Öster för. En stor publikskara fyllde den gamla huvudläktaren samtidigt som klacken intog gamla sektion E. Matchen kom att bli en händelserik tillställning med en hint om att den allsvenska premiären står för dörren.Det var ett regnigt Gasten IP som bjöd in till den slutgiltiga omgången i årets upplaga av Svenska Cupen. Nyligen degraderade Gefle IF gästade den omtalade konstgräsplanen och bjöd på en bra kamp. Segersiffrorna skrevs sen till 3-0. Trots detta är Kalmars cupsaga över för denna gång.Kalmar FF kom till spel i matchen mot Landskrona BOIS med förhoppningen om 3 poäng. Matchen avgjordes under matchens avslutande minuter, och ett besviket KFF får vända hem med en pinne.En välfylld med kylslagen Gasten IP bjöd under söndagen in till årets första tävlingsmatch. Detta när Kalmar FF tog emot Trelleborgs FF i Svenska Cupens inledande omgång. Matchen blev en hård kamp in i det sista som återigen avgjordes i matchens sista spark.Under morgondagen inleder Kalmar FF spelet i årets upplaga av Svenska Cupen. Detta när Trelleborgs FF besöker Gasten IP.Kalmar FF tog emot Halmstad BK på ett soldränkt Gasten IP denna Alla-hjärtans dag. En typisk försäsongsmatch, med chanser åt båda håll och sämre passningsspel avgjordes med matchens sista spark när en ovan målskytt avgjorde till den rödvitas fördel.Kalmar FF spelade under måndagskvällen mot den danska seriesjuan FC Nordsjälland. Matchen präglades av en del blåst likt matchen mot Strömsgodset men ledde inte till något skönspel.Kalmar FF avslutar under kvällen matchschemat i La Manga med match mot danska seriesjuan FC Nordsjälland. Ett antal förändringar görs i truppen, bland annat gör Melker Hallberg sin första start i laget sen sommaren 2014.Ett hungrigt Kalmar FF kliver ut inför sin andra match i Copa del Sol, och det mot norska Strömsgodset. Ett tydligt spel med balans mellan anfall och försvar varvas med passningar utan adress. Matchen slutar 1-1 efter en stark forcering av Kalmar i slutminuterna.Kalmar FF:s andra match i Copa del sol spelas ikväll mot norska Strömgodset.