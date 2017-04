Sabba premiärfesten KFF?

Kalmar FF möter Hammarby IF på Nya Söderstadion. En match med mycket känslor mellan supportrar och spelare. Studsar man tillbaka efter nitlotten senast?



Mycket folk väntas till dagens match, som alltid när Bajen har hemmapremiär. Båda lagen kommer till spel med förlust i bagaget. Kalmar inledde säsongen på sämsta tänkbara sätt i och med förlust med 1-5 mot



Kalmars tränare Peter Swärd har tagit ut följande trupp till dagens match:

Målvakter

Ole Söderberg

Lucas Hägg-Johansson



Backar

Emin Nouri

Marko Biskupovic

Markus Thorbjörnsson

Viktor Elm

Adel Ziarat

Stefan Larsson



Mittfältare

Rasmus Elm

Tobias Eriksson

Svante Ingelsson

Filip Sachpekidis

Calle Johansson

Melker Hallberg

Adrian Edqvist

Mahmoud Eid



Anfallare

Romario

David Elm

Papa Diouf



Har du inte fått biljett till dagens match? Då sänds den på Cmore med start 14.30!



Alltid Kalmar!!! Idag går Kalmar FF ut på Tele2 Arenas konstgräs för att spela mot Hammarby IF. Matchen kommer inledas med en tyst minut för att hedra de omkomna och skadade i attacken i Stockholm. Spelarna kommer även bära sorgeband. Röda Bröder på Svenskafans vill framföra sitt deltagande, och uttrycka sin önskan om ett snabbt tillfrisknande hos alla skadade. I en sån här situation spelar fotbollen en viktig roll. Ett enat fotbollssverige mot alla typer av mörka krafter.

2017-04-09 13:23:46

Kalmar FF möter Hammarby IF på Nya Söderstadion. En match med mycket känslor mellan supportrar och spelare. Studsar man tillbaka efter nitlotten senast?Kalmar FF:s premiär blev en dyster sådan. Efter en bra första halvlek ledde diverse förändringar till att gästerna Elfsborg kunde vända hem med en seger.På måndagen förlorade Kalmar FF mot IF Elfsborg. Här kollar vi på hur våra spelare skötte sig.Äntligen! Äntligen så är allsvenskan igång! Kalmar möter Elfsborg hemma på Guldfågeln så här följer en liten rapport inför matchen.Vill du skicka in en gästkrönika eller har du några frågor? Kontakta oss på roda.broder@gmail.com Redaktionen för Röda Bröder 2017 ångar på som vanligt men då flera av våra gamla skribenter inte längre hinner med att skriva söker vi efter nya skribenter samt fotografer. Vill du skriva ett inför matchreferat, ett referat efter match eller något annat? Hör av dig. Även om det är för en match eller två per säsong så tar vi tacksamt emot ditt bidrag.Äntligen dags för premiär! Detta innebär förväntningar, förhoppningar och spänning. Nedan följer information angående denna premiärmatch!Den nya artikelserien STÅPLATS HAR ORDET rullar vidare. I och med matchen mot Elfsborg på Guldfågeln Arena har Svenskafans varit i kontakt med ordföranden för Guliganerna, Isak Edén.Inför matcherna tävlar diverse media om intervjuer med spelarna. Några som dock ofta glöms bort, är de som match efter match sätter sitt liv till det lag de älskar mest. Men inte Röda Bröder på Svenskafans. Inför måndagens allsvenska premiär lanseras en helt ny artikelserie "STÅPLATS HAR ORDET". Inför varje hemmamatch är tanken att bortalagets supporterklubb ska intervjuas i samband med artikeln "Motståndarkollen" som läggs upp inför varje match. Men självklart ska man se till sina egna supportrDagen gryr! Solens stålar når genom molnen och landar på den gröna mattan. En nyckelknippa öppnar kioskerna, reklamskyltar och strålkastare sätts igång. Kön ringlar lång utanför arenan. Sångerna hörs från de båda ståplatssektionerna, tifon briserar och domaren blåser i pipan. Det har blivit dags att säga det vi alla längtat efter. Välkommen till Allsvenska premiären 2017.Ett lite kylslaget Fredriksskans med sedvanlig vind bjöd upp till genrep för Kalmar FF. För motståndet stod ärkerivalen Öster för. En stor publikskara fyllde den gamla huvudläktaren samtidigt som klacken intog gamla sektion E. Matchen kom att bli en händelserik tillställning med en hint om att den allsvenska premiären står för dörren.