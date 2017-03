Segern räckte inte till!

Det var ett regnigt Gasten IP som bjöd in till den slutgiltiga omgången i årets upplaga av Svenska Cupen. Nyligen degraderade Gefle IF gästade den omtalade konstgräsplanen och bjöd på en bra kamp. Segersiffrorna skrevs sen till 3-0. Trots detta är Kalmars cupsaga över för denna gång.





Förutsättningarna inför matchen var att



Kalmar får tidigt utdelning, när

Ett par minuter efter ledningsmålet tvingas Kalmar göra sitt första byte. Detta när en inledningsvis pigg Mahmoud Eid byts ut och ersätts av



Kalmar gör även sitt andra byte efter drygt 30 minuter, detta då



Den andra halvleken är mycket lik den första. Kalmar fortsätter med ett stabilt presspel och stänger av gästernas försök på kanterna. I samband med att mörkret börjar sänka sig över Gasten kommer gästernas första avslut på mål för matchen, detta är dock relativt ofarligt.



Kalmar kämpar på bra och kommer till ett antal målchanser, bland annat genom bra löpningar via kanterna. Inhopparen Papa Diouf är väldigt pigg under den andra halvleken och kommer till många målchanser. Han visar att skadan inte satt några större spår.



Med cirka 15 minuter kvar utökar Kalmar FF sin ledning. En hörna från vänster möts vid främre stolpen av Markus Thorbjörnsson som elegant nickar in bollen bakom geflemålvakten. Ledningen utökas ytterligare i den 83:e minuten. Bollen hamnar i gästernas straffområde och slås till slut i mål av Papa Diouf. Segersiffrorna skrevs till slut till 3-0.



