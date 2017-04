Spelarbetyg: Hammarby IF - Kalmar FF ( 1-1 )

Kalmar FF spelade på söndagen 1-1 mot Hammarby på ett riktigt kokande Tele2 Arena. Efter ca en kvart i den första halvleken spräckte Papa Diouf nollan och det resultatet stod sig enda till matchens näst sista spark då Björn Paulsen i Hammarby pangade in en boll bakom Ole Söderberg.Betygsskala: 6: Världsklass, 5: Mycket bra, 4: Bra, 3: Godkänd, 2: Inte godkänd, 1: Jonathan McDonald-klassOle Söderberg: 4:a i betyg. Räddade hyfsat många skott från att gå i mål även om det kanske inte var dom svåraste skotten att rädda. Ska inte lastas för målet. Emin Nouri : 3:a i betyg. Följde inte så ofta med i de anfallen vi hade och var över lag ganska så osynlig. Viktor Elm : 3:a i betyg. Gjorde inte bort sig totalt som i förra matchen och tog bort bollarna han skulle ta bort. Men samarbetet med Biskupovic måste bli bättre för det såg ganska svajigt ut stundtals. Marko Biskupovic : 3:a i betyg. Fick starta denna matchen istället för Thorbjörnsson som inte gjorde världens bästa match i måndags. Spelade helt okej men även här så måste samarbetet med Viktor bli bättre. Stefan Larsson : 3:a i betyg. Följde inte upp förra matchens offensiva räder men var stabil i försvarspelet med undantag för den usla nickpassen som resulterade i ett friläge. Svante Ingelsson : 4:a i betyg. Var mycket bättre den här matchen jämfört med förra. Kom flera gånger till bra skottläge och fick till ett fint skott som målvakten dock räddade. Måste bli mer konsekvent i skottlägena.Melker Hallberg: 4:a i betyg. En bra insats idag från Melker och VILKEN PASS han slog som ledde till målet. Hade också själv ett bra skott som dock inte resulterade i någonting.Rasmus Elm: 3:a i betyg. Spelade bra i mitten och utger ett lugn i passningsspelet. Skulle ändå vilja se att han går på skott lite oftare. Det är ju absolut ingen dålig match han gör, men han kan bättre. Filip Sachpekidis : 2:a i betyg. Totalt osynlig genom hela matchen förutom någon gång då han kom med fart men som ändå inte resulterade i någonting. MÅSTE bli bättre.Romario: 2:a i betyg. Syntes knappt till.Papa Diouf: 4:a i betyg. Spelade väldigt bra dom första 65-70 minuterna men mattades senare av. En väldigt snyggt mål gjorde han också som gjorde att vi fick med oss en poäng hem.Inhoppare: David Elm : 2:a i betyg. Kom in och gjorde inget väsen av sig. Tobias Eriksson : 3:a i betyg. Kombinerade bra någon gång men utmärkte sig annars inte något särskilt.Mahmoud Eid: 2:a i betyg. Var på plan i några minuter och var sånär att döda matchen. Missen innan Hammarbys mål drar ner betyget.Sammanfattning: Vi var verkligen så nära att få med oss tre poäng hem men så blev icke fallet. Men om vi bortser från resultatet och tittar på matchen i sig så var det en markant förbättring gentemot förra matchen. Härnäst väntar Jönköping Södra på Guldfågeln.

2017-04-10 13:38:43

