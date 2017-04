Spelarbetyg: IK Sirius - Kalmar FF ( 3-0 )

Kalmar förlorade IGEN! Här kollar vi på hur dåligt våra spelare skötte sig.







Betygsskala: 6: Världsklass, 5: Mycket bra, 4: Bra, 3: Godkänd, 2: Inte godkänd, 1: Jonathan McDonald-klass



Ole Söderberg: 2:a i betyg. Kan inte lastas för första målet men på andra och tredje målet bör han kunna göra det bättre. Gjorde dock ett bra ingripande när han slängde sig utåt och förhindrade ytterligare ett mål.











Markus Thorbjörnsson: 1:a i betyg. Var det verkligen så smart att skicka iväg Starke Hedlund på lån?











Romario: 2:a i betyg. Hade ett långskott rakt på målvakten men annars så hände det inte mycket.







Melker Hallberg: 2:a i betyg. En händelse ifrån matchen kommer jag ihåg där Melker hade huvudrollen. Det var när han blev fälld och hans skrik hördes över hela arenan.



Mahmoud Eid: 2:a i betyg. Vad ska man säga? Nej just det, ingenting. För det hände ju ingenting. En positiv sak att ta med sig är att han inte klev av skadad.







Inhoppare:



Calle Johansson: 2:a i betyg. Kom in men tillförde ingenting.



Adrian Edqvist: Spelade för kort tid för att betygsättas.



Edvin Crona: Spelade för kort tid för att betygsättas.



Sammanfattning: Man tror att spelarna ska komma ut med revanschlust efter förra matchen. Och så får man se det där. Tror nästan att man bör överväga en förändring på tränarbänken. För en förändring behövs.



2017-04-25 17:14:58

