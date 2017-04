En ny tung förlust hemma på Guldfågeln.

Spelarbetyg: Kalmar FF - Jönköpings Södra ( 1-3 )

Kalmar förlorade på måndagen med 3-1 hemma på Guldfågeln mot Jönköpings Södra. Här kollar vi på hur bra våra spelare skötte sig.







Betygsskala: 6: Världsklass, 5: Mycket bra, 4: Bra, 3: Godkänd, 2: Inte godkänd, 1: Jonathan McDonald-klass



Ole Söderberg: 2:a i betyg. Hade väl tre skott emot sig och alla gick in. Det talar för sig själv.























Melker Hallberg: 3:a i betyg. Hade en frispark som var sånär att gå in. Hyfsat stabil insats.



Rasmus Elm: Spelade för kort tid för att betygsättas.







Romario: 3:a i betyg. Var Kalmars bästa offensiva spelare och gjorde Kalmars enda mål snyggt på frispark.







Inhoppare:



Mahmoud Eid: 2:a i betyg. Kom in och såg ut att faktiskt vilja få till en reducering men lyckades inte NÅGONTING.







Calle Johansson: Spelade för kort tid för att betygsättas.



Sammanfattning: Fy vad dåligt! Efter den ändå positiva matchen mot Hammarby så spelar vi såhär? Anfallsspelet var som bortblåst, mittfältet totalt ineffektivt och försvarsspelet ska vi inte ens nämna. Nio insläppta på tre matcher är ju fruktansvärt dåligt. Vi ligger alltså SIST! Det såg man inte komma. Härnäst väntar Sirius, men vart någonstans vet vi inte riktigt än pga den dåliga planen i Uppsala. Antingen blir det den eller så får man ta sig ända till Gävle.

2017-04-17 18:18:00

