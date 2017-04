STÅPLATS HAR ORDET - Guliganerna

Den nya artikelserien STÅPLATS HAR ORDET rullar vidare. I och med matchen mot Elfsborg på Guldfågeln Arena har Svenskafans varit i kontakt med ordföranden för Guliganerna, Isak Edén.

-Vad är historien kring er supporterförening?

Guliganerna grundades 1991 av ett gäng supportrar som åkte land och rike runt för att se på



-Hur många medlemmar är ni i dagsläget?

Förra året stannade medlemsantalet på drygt 700, toppnoteringen ligger på över 1200.



-Vilken är din favoritramsa?

Åh IFE, Vi följer er, över land och över hav, för vårt lag!



-Har du något speciellt minne från en match mot Kalmar?

Svårt att undgå åren när det var vi och ni som var bäst i



-Vad vet du om Kalmars supportrar?

Inte mer än att ni kivas med Öster och J-Södra om vem som ska bära epitetet ”Smålands Stolthet”.



-Är det din första gång i Kalmar?

Nej, men jag har bara varit på Guldfågeln en gång tidigare (2014, 0-0) och aldrig på Fredriksskans.



-Hur många beräknas ni vara i Kalmar?

I Guliganernas regi kommer det två bussar och sedan är det alltid en del som åker privat, så runt 150 personer förmodligen



-Vem vinner på måndag?

Trist svar, men det är premiär, så allt kan hända. Utgångsläge ett kryss men jag hoppas såklart att vi vinner. Väldigt viktigt att få en bra start på säsongen, vilket vi inte fick ifjol. Så poäng är ett måste.



-Vem vinner läktarkampen på måndag?

Det blir nog relativt jämnt, men med två bussar med tillresta supportrar så ska vi nog kunna avgå med segern på läktaren.

2017-04-02 18:58:43

