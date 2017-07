Utspelade i huvudstaden

Tillbaka på tränarbänken fanns Nanne Bergstrand. Vid hans sida satt Henrik Rydström. Att få se dessa ansikten skapade troligtvis ett visst lugn hos de tillresta kalmarfansen på Tele2 Arena. Dock skulle den tänkta vändningen komma av sig.



I återstarten av Allsvenskan 2017 spelade Kalmar mot Djurgården inför 11730 personer på Tele2 Arena. Matchen som kunde blivit starten på en vändning mot positiva trender kom av sig, och vårt röda lag fick vända hem med noll poäng.I matchens inledning delar lagen på bollinnehavet. Kalmar visar prov på ett visst lugn i passningsspelet och får flera gånger upp bollen på offensiv planhalva. Bollen återerövras gång på gång av hemmalaget Djurgården som visar på en helt annan styrka i närkampsspelet än Kalmar.Efter 10 minuter tappar man bollen och ger Gustav Engvall en bra möjlighet att sätta dit ledningen för DIF men skottet missas. Några minuter senare har Mrabti en bra skottmöjlighet men nekas av Kalmars målvakt Ole Söderberg. Hemmalaget skapar många hörnor under kort tid som vålla Kalmar en hel del bekymmer. Matchens domare Kristoffer Karlsson tillåter inga större kampmoment och ger frisparkar vid till synes var och varannan närkamp som resulterar i att någon spelare faller.Efter 30 minuter får Kalmars lagkapten Viktor Elm syna det gula kortet efter att alltför många gånger påpekat saker för domaren. Minuterna senare förlorar Melker Hallberg en kampsituation mot Une Larsson. Den sistnämnde lyckas få fram en passningen mot Magnus Eriksson , som med ett skruvat skott sätter ledningen för hemmalaget.I halvtid genomför Kalmar sitt första byte, då en relativt osynlig Måns Söderqvist ersätts av Filip Sachpekidis Tidigt i den andra halvleken har Kalmar flyttat upp spelet vilket ger utdelning. Markus Thorbjörnsson slår ett inlägg som tar på Magnus Erikssons hand och domaren blåser straff. Den alltid så kyliga Romario stegar fram och sätter kvitteringen.Djurgården fortsätter agera piggt då Kalmar blir tillbakatryckta. Stockholmarna är duktiga på att med få tillslag förflytta bollen på ett sätt som ger Kalmar problem med avstånden mellan lagdelarna. Man hamnar för långt ifrån varandra och avståndet till bollhållaren blir alldeles för långt.I den 63:e minuten hamnar bollen hos El Kabir som smeker in 2-1 för hemmalaget. Djurgården är inte bara effektiva genom att skapa fasta situationer, man kommer även till många inläggsförsök vilket tillslut ger utdelning. I den 71:a minuten slår målskytten El Kabir ett inlägg mot bortre stolpen. Där tappar Stefan Larsson sin markering vilket ger Magnus Eriksson möjligheten att göra sitt andra mål i öppen bur.Kalmar genomför två byten under den andra halvleken då Marko Biskupovic och Papa Diouf utgår och ersätts av Anton Maikkula och David Elm . Kalmar skapar inga hörnor under matchen medan Djurgården skapar 14 stycken. Avsluten slutar 15-3 i Djurgårdens favör. I och med att man i slutet försöker trycka på för en reducering öppnas luckor mellan försvar och mittfält vilket Djurgården utnyttjar.I den 84:e minuten får Gustav Engvall en passning i djupled. Han petar bollen förbi Stefan Larsson och slår in slutresultatet 4-1 för Djurgården.Kalmar FF är inte nära att hota Djurgården i denna matchen och får vända hem till Småland med noll poäng och ännu en storförlust i årets upplaga av Allsvenskan. Nästa hemmamatch spelas den 9:e juli klockan 17.30 på Guldfågeln Arena mot AIK.