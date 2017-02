Volley i slutminuterna gav oavgjort!

Ett hungrigt Kalmar FF kliver ut inför sin andra match i Copa del Sol, och det mot norska Strömsgodset. Ett tydligt spel med balans mellan anfall och försvar varvas med passningar utan adress. Matchen slutar 1-1 efter en stark forcering av Kalmar i slutminuterna.

Blåsiga förutsättningar ramade in Kalmar FF mot Strömsgodset. Matchen i sig bjuder inte på något skönspel till en inledning. Ett Kalmar FF med viljan att prestera bättre än föregående match mot Odds BK börjar matchen på ett stabilt sätt, men visar ändå en viss respekt för sina motståndare från Drammen i Norge. Strömsgodset visar dock ingen pardon mot Kalmar FF utan agerar på ett konkret sätt i närkamper och markerar sin närvaro.Ett mittfält som styrs av Rasmus Elm agerar på ett initiativtagande sätt där Herman Hallberg visar på en vilja att konkurrera om en plats. Efter böljande spel fram och tillbaka med halvchanser åt båda håll tilldelas Strömsgodset straff efter 38:a minuters spel. Detta efter att Emin Nouri agerat oschysst i straffområdet. Straffen, som slås av Erik Andersen räddas först nere vid stolproten av målvakt Hägg-Johansson, men returen slår samme Andersen in och ger Strömsgodset ledningen.Kalmars fasta situationer leder inte till några direkta målchanser utan rinner ut i sanden. Den som står för de fasta situationerna är Rasmus Elm, vars frisparkar visar att den ordinarie formen fortfarande är en bit bort. Lagen går till pausvila med norsk ledning 1-0.Många dueller på mittplan och sena satsningar in i närkamper kan sammanfatta inledningen av den andra halvleken. Fasthållningar som förhindrar kontringar avlöser varandra men domaren väljer att behålla sina kort i bröstfickan. Melker Hallberg tar sina inledande steg i den rödvita tröjan för första gången sen säsongen 2014. Storebror Hallberg gör inga större väsen av sig under den andra halvleken, något vi hoppas ändras med tiden. Under den andra halvleken äter sig Kalmar FF in i matchen på ett annat sätt än vad man gjorde i den första halvleken. Man agerar med ett lugn i sitt spel som påminner om det spel man visade under senare delen av hösten 2016. Spelet visar dock på att man bygger på ett grundspel som kan leda till blomstrande triumfer med ett antal justeringar. En andra halvlek med mer intensivt spel än den första leder i slutminuterna till rödvit kvittering. Efter ett briljant inlägg från Ismael står Viktor Elm för avslutet och kvitterar för Kalmar i minut 87 med en distinkt volley. Lagen går av planen med slutresultat 1-1.Spelare som imponerar är målvakt Lucas Hägg-Johansson. Trots sin position som utpräglad reservmålvakt under förra säsongen visar han på ett mod i sitt målvaktsspel och en viss form av mognad. Reflexer i likhet med en viss Etrit Berisha är något Hägg-Johansson visar upp under ett antal situationer i framförallt den andra halvleken.Trots en misslyckad passning agerar Lucas med ett lugn och styr sin backlinje på ett tillfredsställande sätt.Att Ismael äntrar planen ger ett modigare spel längs kanterna vilket även den unge Herman Hallberg visar prov på under matchen. En stabil rödvit insats i en match vars flow störs av mängden byten som tillåts. En match vars syfte varvas mellan att försöka sätta ett spel och att lufta spelare genomförs på ett sätt som tåls att byggas vidare på. Kalmar står för 7 av matchens totalt 10 avslut på mål. Ett gott tecken på ett lugnt och metodiskt spel som kryddas med en offensiv touch. Nästa match i Copa del Sol spelas den 6:e februari klockan 18.30, och det mot danska FC Nordsjälland.Min 38. MÅL SIF! (1-0) Erik andersen Strömsgodset. Räddning, retur målMin 46 Byte KFF! Emin Nouri ut, Anton Maikkula in.Min 46 Byte KFF! Svante Ingelsson ut, Filip Sachpekidis inMin 46 Byte KFF! Tobias Eriksson ut, Melker Hallberg in.Min 56 Varning SIF! Jacob GlesnesMin 61 Byte KFF! Måns Söderqvist ut, Edvin Crona inMin 61 Byte KFF! David Elm ut, Romario inMin 61 Byte KFF! Stefan Larsson ut, Viktor Elm inMin 65 Varning KFF! Herman HallbergMin 73 Varning SIF! Sondre SolholmMin 76 Varning SIF! Marcus PedersenMin 79 Byte KFF! Herman Hallberg ut, Ismael Silva Lima inMin 79 Byte KFF! Markus Thorbjörnsson ut, Marko Biskupovic Min 87 MÅL KFF! (1-1) Viktor ElmLucas Hägg-JohanssonEmin NouriSebastian Starke-HedlundMarkus ThorbjörnssonStefan LarssonSvante IngelssonRasmus ElmHerman HallbergTobias ErikssonDavid ElmMåns SöderqvistPå bänken: Ole Söderberg, Viktor Elm, Anton Maikkula, Adel Ziarat, Marko Biskupovic, Melker Hallberg, Ismael, Filip Sachpekidis, Romario, Edvin Crona.