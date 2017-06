Klackspark 78. "Mitt barn från en annan mamma"

Det är sommar, snart semester och till helgen drar Allsvenskan igång igen. Det är med andra ord feststämning i podden! Vi inleder med att dra några de bästa supporter-"pranksen", dels våra egna och dels de ni lyssnare skickat in. Anna har hittat "roliga" fotbollsskämt och vi pratar såklart upp kommande EL-kval och de spelade träningsmatcherna. Och så konstaterar vi att Silly gör supportrar dumma i huvudet. Dessutom en mycket viktigt efterlysning!



2017-06-29 11:55:00

