Klackspark Avsnitt 62: "Som att säga åt en hund att den gjorde fel och samtidigt ge den godis"

Säsongspremiär! Vi snackar upp Svenska Cupen, summerar Silly och introducerar ett nytt segmet: Supporterprofilen. Vår första profil är Thelma Ernst (@thelma_ernst), ny ordförande i MFF Support.



Vi fördjupar oss i Brwa Nouris historia och undrar hur länge man måste sona gamla synder. Dessutom avslöjar Jänet Bajens hemliga teknik och Anna berättar varför AIK kommer ta guld 2017. Årets första Klackspark sätter standarden för resten av året. Nu kör vi!



2017-02-18 10:04:40

