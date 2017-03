Klackspark Avsnitt 65: "Sluta snacka och börja agera"

I veckans avsnitt får Anna återförenas med sin kärlek, Malin surar ihop på ickeproblem kring gränsdragningar och Jeanette förklarar varför livet med henne är som en enda lång fredag! Vi har dessutom närvarat på en sportgala som anordnats av Swedish Alliance for Women in Sport där 50 förebilder utsetts som alla är kvinnor som har gjort betydande insatser för ökad inkludering och jämställdhet inom idrotten.



På galan passade vi på att intervjua Linda Wijkström som är talesperson för SAFWIS och g

2017-03-09 10:28:32

I veckans avsnitt får Anna återförenas med sin kärlek, Malin surar ihop på ickeproblem kring gränsdragningar och Jeanette förklarar varför livet med henne är som en enda lång fredag! Vi har dessutom närvarat på en sportgala som anordnats av Swedish Alliance for Women in Sport där 50 förebilder utsetts som alla är kvinnor som har gjort betydande insatser för ökad inkludering och jämställdhet inom idrotten. På galan passade vi på att intervjua Linda Wijkström som är talesperson för SAFWIS och g