Klacksparkblogg: Till Wennstam, Ernman och all media: Sluta osynliggöra oss kvinnliga supportrar

Torsdagen 25 maj spelades en av årets största fotbollsmatcher på Nationalarenan i Solna, Europa League finalen mellan Ajax och Manchester United. En riktig fotbollsfest och en match som uppskattningsvis lockat ca 30 000 - 50 000 fotbollssupportrar till Stockholm.Men debatten efter matchen kom inte att handla om det känslosamma i att Manchester United vunnit en stor titel bara dagarna efter att staden drabbats av ett fruktansvärt terrordåd, någonting som helt uppenbart hade stor påverkan på spelarna. Istället kom debatten att handla om Malena Ernman som lade ut en bild på en nedskräpad gata på sin Facebook tillsammans med kommentaren att ”Här har tiotusentals vuxna män ( ja, bara män...) rest över halva Europa för att titta på en fotbollsmatch. Att svina ner en hel stad är alltså inte bara tillåtet - det uppmuntras. Vi kallar det för en "fest". Och samtidigt låtsas vi att vi har en miljödebatt... Man kan bli feminist för betydligt mindre.”Dagarna innan, måndagen 22 maj, spelades ett stockholmsderby mellan Djurgården och AIK och då kom debatten att handla om det som Katarina Wennstam skrev i Expressen (http://www.expressen.se/debatt/forbjud-hogriskmatcher-i- sverige -under-tio-ar/): att högriskmatcher borde förbjudas och att polisens resurser minsann borde läggas på viktigare saker, t ex på att förhindra mäns våld mot kvinnor.Att polisen samlar fotbollssupportrar på ett och samma ställe är vanligt, både i Sverige och i resten av Europa, och skälen är rent praktiska. Att samla Ajax-supportrarna på Fleminggatan och Manchester Uniteds dito på Rörstrandsgatan underlättar både för polisens resurser (att bevaka en gata, istället för en hel stad, kräver som alla förstår betydligt mindre resurser) och uppstädningen efteråt. Ola Eriksson, presstalesperson på Trafikkontoret i Stockholm säger till Expressen att kostnaden för att städa upp var liten i förhållande till vad staden får tillbaka. Vi ska också komma ihåg att många stora folksamlingar efterlämnar skräp, t ex alla festivaler, valborgsfiranden och ja, ni förstår.Uttalanden som Wennstams, att vi ska förbjuda högriskmatcher, är bara oinitierade då fotbollen och supporterkulturen tar ett stort ansvar i samhällsfrågor såsom integration och inkludering och det finns även studier där man kan se att unga kvinnor som spelar fotboll lider i mindre grad av psykisk ohälsa än andra unga kvinnor. Då det är orimligt att tänka sig att förbjuda fotboll helt och hållet är det också orimligt att förbjuda ”högriskmatcher” då dessa är en del av fotbollen. Det gör hela resonemanget ihåligt.Vi har rätt till polisresurser när vi går på fotboll på samma sätt som vi har rätt till det när vi går på konsert, i demonstrationståg eller i andra sammanhang när många människor samlas. Förbund och klubbar arbetar outtröttligt och dedikerat med att se till att fotbollsarrangemangen ska vara säkra. ENABLE-projektet har under flera års tid hjälpt samtliga aktörer inom svensk fotboll att hitta nya evidensbaserade lösningar för att öka säkerheten på våra arenor.För oss kvinnliga supportrar blir sådana här uttalanden extra problematiska. Det finns inga exakta uppgifter på hur stor andel av fotbollssupportrar som är kvinnor (dock forskas det på ämnet nu) men det pratas om att genomsnittet i Sverige är ca 10% och i vissa storklubbar handlar det snarare om uppskattningsvis 20-30% kvinnor. 2016 hade Allsvenskan 2 miljoner besökare och om vi antar att ca 10% av dessa är kvinnor så innebär det alltså ca 200 000 kvinnliga besökare. Vi kvinnor finns och vi är många. Vi engagerar och organiserar oss, vi sitter i föreningsstyrelser såväl som supporterföreningsstyrelser, vi följer våra lag i med- och motgång, vi förbereder tifon och vi skriker oss hesa på läktaren. Uttalanden av diverse tyckare i media, när de raljerande klumpar ihop supportrar till “kissande män i grupp”, de underminerar oss kvinnliga supportrar och vår existens.Vi ssupportrar kämpar hela tiden, oavbrutet för att motverka de problemen som faktiskt finns inom supporterkulturen. Men när tyckare, utan insikt i svensk fotboll eller supporterkultur, hela tiden flyttar diskussionen bort från det viktiga för att raljera över diverse beteenden så motverkar ni de positiva krafterna som finns.Om man VERKLIGEN vill arbeta för att bli av med machokulturen inom fotbollen så måste man sluta osynliggöra kvinnliga supportrar och erkänna att vi finns. Genom att börja lyfta fram kvinnor inom supporterkulturen och bjuda in oss till diskussion så kan vi prata om att göra någonting på riktigt, vilket är långt mer givande och konstruktivt än att skriva Facebookstatusar.Den 17-18 juni samlas, för andra året i rad, kvinnliga supportrar från hela landet i Stockholm för att diskutera och komma med åtgärdsförslag på hur vi kan utveckla supporterkulturen. Det borde fler prata om, skriva om och framförallt lyssna på./redaktionen Klackspark