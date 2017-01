Semmler synar januariturnéns målvakter

SvenskaFans Philip Semmler synar de målvakter förbundskapten Janne Andersson har att tillgå under januariturnén.



Betygskala:

5 – Duktig nog att konkurrera om en startplats i VM-kvalet

4 – Duktig nog att konkurrera om en reservplats i VM-kvalet

3 – Fullduglig målvakt för en startplats under januariturnén

2 – Uttagen för att se och lära

1 – Uttagan i brist på övriga spelare



Notera: Statistik i fetstil representerar matcher samt hållna nollor i A-landslagssammanhang. Statistik i kursiv stil representerar klubblagsstatistik, där enbart tävlingsmatcher är inräknade.

Peter Abrahamsson, 28 år, (0/0)

2016 BK Häcken: 37/6, 53 insläppta mål i Allsvenskan, Svenska Cupen samt Europacupkval.

Abrahamsson inledde sin fotbollsskarriär för Vallens IF, i Stora Höga strax söder om Stenungssund. 2005 flyttade den då 17-åriga talangen till Göteborg och Örgryte IS, där han spelade för U19-laget innan han fick göra Superettandebut 2007. Utan matcher under ÖIS allsvenska säsong 2009, lyckades Abrahamsson bli förstemålvakt säsongen därpå och höll platsen mellan stolparna för de rödblåa i såväl Superettan som Division 1. 2014 blev Abrahamsson värvad till BK Häcken som tänkt back-up till Christoffer Källqvist, för vem han konkurrerade med och lyckades även spela hälften av matcherna för hisingslaget 2015. Under fjolårssäsongen spelade han samtliga 29 inledande allsvenska matcher och tog över positionen som klar målvaktsetta.

Abrahamsson är en allroundmålvakt, utan specifika egenskaper. Fick internationell uppmärksamhet när han blev utvisad mot Hammarby efter ett hjärnsläpp i matchens första minut 2013. Stod för ett liknande misstag igen när lagen spelade varandra tre år senare. Trots 53 insläppta mål i BK Häcken över 2016, har Abrahamsson mycket att skylla på det stundtals virriga försvarsspelet. Kan lastas för att vara väldigt ojämn samt begå orutinerade misstag.

Har än inte fått spela någon A-landskamp, men har representerat P18- samt P19-landslaget vid två tillfällen 2006–2007.

Betyg: 3/5



Tim Erlandsson, 20 år, (0/0)

2016 Barrow AFC: 5/0, åtta insläppta mål i Conference National, FA Trophy samt FA-cupen.

Halmstads BK-produkten Erlandsson fick chansen att bli utlånad till Nottingham Forest under 2014, för vilka han sedan blev belönad ett 3-årskontrakt med året därpå. Som målvaktsreserv har Erlandsson ännu inte blivit uttagen till en matchtrupp i League Championship, varför en utlåning till division 5-laget Barrow följde hösten 2016. Svensken imponerade och Barrow ville förlänga det månadslånga låneavtalet, utan gehör då Nottingham ville se Erlandsson testas på i högre divisioner.

Spelade i de flesta matcher av det lyckosamma U21-emkvalet som ersättare till skadade Anton Cajtoft. Möjlig målvaksetta även i sommarens mästerskap i Polen. Blev inkallad till januarilägret då Patrik Carlgren lämnade sent återbud. Erlandsson har representerat Sverige i de flesta ungdomslandslag och är ett stort målvaktslöfte.

Betyg: 2/5



Andreas Linde, 23 år, (0/0)

2016 Molde: 10/3, 13 insläppta mål i Tippeligan samt NM-cupen.

Andreas Linde flyttade från hemstaden Helsingborg till Molde 2015 för att få speltid och växa som målvakt, men krasst sagt har det inte blivit något av det. Med viss skadeproblematik har 23-åringen, med Rydebäcks IF som moderklubb, endast spelat elva ligamatcher över två säsonger. Finns öppning som förstekeeper i Molde 2017, men då behöver Linde bevisa en hel del under vintern.

Satt på bänken igenom hela U21-kvalet samt följande mäterskap 2014 samt 2015 bakom Carlgren, men fick chansen i fjolårets OS-turnering. Har stor potential men ej levt upp till den än.

Betyg: 2/5