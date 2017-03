Inför Portugal - Sverige

Flera orutinerade spelare får chansen när formstarkt Sverige möter europamästarna i Cristiano Ronaldos hemstad.

2017-03-27 22:30:00

1-1, 1-0, 3-0, 1-2, 2-0 och 4-0. Det är resultatraden för det svenska herrlandslaget med Janne Andersson, om man bortser från januariturnén. 12 mål gjorda och bara 3 insläppta på 6 matcher. Laget har hållit nollan i mer än hälften av matcherna och ligger tvåa i sin VM-kvalgrupp. Det kan inte ses som något annat än en oerhört lovande start på Janne Anderssons tid som förbundskapten.Även om Vitryssland gjorde en svag insats i lördags var det en riktig maktdemonstration av svenskarna. 4-0 är inget man förklarar bort och det känns verkligen som att landslaget har fått igång anfallsspelet, samtidigt som defensiven är intakt. Samarbetet mellan mittfältet och anfall är bra och många spelare är delaktiga i offensiven. Sverige s herrlandslag börjar alltmer likna det IFK Norrköping, som med Janne Andersson i spetsen vann guld 2015. Emil Forsberg har från den fria rollen till vänster på mittfältet byggt upp spelet och skapat många chanser, precis som Arnor Traustason gjorde i Norrköping 2015. Varenda vänsterback som får chansen fyller på offensivt och gör det på ett föredömligt sätt. Laget visar upp många fina kombinationer och defensiven ser stabil ut. Det spelade ingen roll att Vigge Lindelöf saknades. Pontus Jansson ersatte honom med bravur. Det ska nu efter att blågult visat upp bra prestationer bli intressant att se vad de med en helt annan startelva kan göra mot en europamästare.Klockan 20:45 på tisdag möter Sverige ett formstarkt portugisiskt landslag som i somras gick hela vägen och vann EM-guld. Matchen spelas på Madeira, i Ronaldos hemstad Funchal.Portugal med många bra spelare och Cristiano Ronaldo i spetsen har öst in mål mot lite sämre motstånd i VM-kvalgruppen, men ändå leder de inte gruppen. Det gör Schweiz som slog Portugal med 2-0 i första gruppmatchen och har gått rent sedan dess. Efter den tunga förluten mot Schweiz har Portugal vunnit med 6-0 mot Andorra och Färöarna, 4-1 mot Lettland och i lördags besegrades Ungern med 3-0. Ett Ungern som även Sverige spelat mot (i träningsmatch). Då vann svenskarna med 2-0.Det portugisiska landslaget har fram till den här matchen valt att inte spela några träningsmacher. Många spelare har visat framfötterna för Portugal. Storstjärnan Cristiano Ronaldo har gjort nio mål de senaste fyra matcherna och unge anfallaren André Silva har gjort fem. Samtliga spelare i backlinjen och målvakten har också imponerat. Laget har bara släppt in ett mål de senaste fyra matcherna.Innermittfältet med Joao Mario (Inter), Andre Gomes (Barcelona) och William Carvalho (Sporting CP) börjar sätta sig. Carvalho har en defensiv städroll, där han vinner nickdueller och gör brytningar. Andre Gomes och Joao Mario går mer framåt och har i uppgift att fördela spelet och ta offensiva löpningar ibland. Båda de sistnämnda är väldigt tekniska och spelskickliga. På vänsterkanten är Ronaldo given och längst fram har Silva blivit självklar, trots sin unga ålder, efter lysande prestationer såväl i Porto som i landslaget. Dessutom är han en av få renodlade anfallare som finns att tillgå för förbundskaptenen Fernando Santos. På högerkanten har Nani, Quaresma och Bernardo Silva spelat. Nani är skadad och Quaresma är den som spelat mest och han spelade även mot Ungern. I backlinjen har Cancelo (Valencia), men även Cedric (Southampton) spelat högerback och Dortmundstjärnan Raphael Guerreiro har gjort vänsterbackplatsen till sin egen. I mitten är José Fonte (West Ham) och Pepe (Real Madrid) givna.Portugal kanske inte kommer ställa upp med sin bästa elva. Det är oklart hur de ställer upp, men om Fernando Santos tar ut det bästa laget lär det bli ungefär den här startelvan:Rui Patricio – Cedric Soares, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro – Joao Mario, William Carvalho, Andre Gomes – Ricardo Quaresma, André Silva, Cristiano Ronaldo.Detta är en oerhört stark elva och, tro det eller ej, men det finns många bra spelare där bakom. Bernardo Silva (Monaco), Joao Moutinho (Monaco), Renato Sanches (FC Bayern), Pizzi (Benfica) och Danilo Pereira (Porto) bara för att nämna några. Dessa spelare kan med stor sannolikhet få chansen om Fernando Santos likt Janne Andersson väljer att spela med ett reservbetonat lag. Kanske spelar inte Portugal med sin bästa elva, men jag är ganska säker på att Ronaldo kommer spela eftersom den är i hans hemstad på Madeira.Janne Andersson avslöjade på dagens presskonferens hur Sverige kommer att ställa upp. Det är många förändringar jämfört med matchen mot Vitryssland. Mot Vitryssland ställde Sverige upp med följande elva:Olsen – Lustig, Jansson, Granqvist, Augustinsson – Durmaz, Hiljemark, Ekdal, Forsberg – Toivonen, Berg.Nu blir det istället den här elvan förutsatt att ingen blir skadad:Karl Johan Johnsson – Emil Krafth, Andreas Granqvist , Filip Helander, Niklas Hult – Victor Claesson, Sebastian Larsson, Jakob Johansson, Sam Larsson – Isaac Kiese Thelin, Christoffer Nyman.– I grunden ser jag detta som ett alldeles utmärkt tillfälle att utvecklas och en häftig utmaning. Vi kan göra en jättebra match. Eller en dålig match. Vi är väldigt glada för att vara här och få spela matchen mot ett väldigt bra lag. Vi hade en bra match mot Vitryssland. Det enda tråkiga var att Victor Nilsson Lindelöf fick en skada så han inte kunde spela. Han är inte tillräckligt bra i foten för att spela i morgon, säger Sveriges förbundskapten Janne Andersson på en presskonferens inför tisdagens drabbning.Den stora utmaningen för Sverige blir hur man ska stoppa Portugals individuella kvalitét, framför allt Ronaldo. Såhär sa Granqvist om den uppgiften på presskonferensen:- Han är en bra spelare. Han är bra på att dribbla, skjuta och mycket mer. Det bästa för oss är att han inte får bollen.- Vi måste jobba hårt och jobba som ett lag. Det är viktigt att ha ett bra försvar i morgon, sade Janne Andersson, som fick frågan om Ronaldo är världens bästa spelare.- Han är bra, han får vara med i mitt dreamteam. Jag gillar inte individuella utmärkelser i lagsport.Förra gången Sverige och Portugal möttes var i playoffet till VM i november 2013. Då vann Portugal första matchen med 1-0 efter mål av Ronaldo och i returmötet vann portugiserna med 3-2 efter en vändning från 1-2. Ronaldo gjorde alla mål även den matchen. Innan dess får vi gå tillbaka till 2009 för att hitta senaste matchen lagen emellan. Det var också VM-kval. Lagen var i samma kvalgrupp och båda matcherna slutade 0-0. Portugal gick vidare tack vare att de kom en poäng före Sverige i gruppen.Nu gäller det för svenska landslaget att ladda upp inför matchen och försöka göra en så bra prestation som möjligt. Det ska bli intressant att se spelare som Sam Larsson, Victor Claesson, Totte Nyman och Niklas Hult, som inte fått chansen så många gånger tidigare. Frågan är om de ställs mot ett reservbetonat Portugal eller det bästa möjliga laget, med alla storstjärnor på planen. Tänk er duellen Totte Nyman och Thelin mot Ronaldo och André Silva!Vad? Träningslandskamp mellan Sverige och PortugalVar? Estadio do Maritimo, Funchas i Portugal (Madeira)När? Klockan 20:45 tisdagen 28/3Tips: 2-2 efter mål av Nyman och Claesson, Portugals mål av Mario och QuaresmaFlera orutinerade spelare får chansen när formstarkt Sverige möter europamästarna i Cristiano Ronaldos hemstad.Forsberg, Lustig och Berg starkast i Sverige.Det blev tre enkla poäng för Blågult när Vitryssland kom på besök.Dags för VM-kval på lördagen när Vitryssland kommer på besök.Svenska Fans fick ett samtal med vår förbundskapten över telefonen i helgen, då Janne var på en långpromenad med sin vovve på Lidingö.Tackar nej till samlingen och framtida spel för Sverige.Den 25 mars spelar Sverige VM-kvalmatch på hemmaplan mot Vitryssland. Tre dagar efter väntar landskamp mot Portugal på bortaplan. Janne Andersson har tagit ut truppen till matcherna.U21-landslaget ska åka till Marbella och möter på lägret Serbien (24/3) och Tjeckien (27/3). 