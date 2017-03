Bilden är från Jannes tid som manager i IFK Norrköping. Men vad han ropar ut gäller även för landslaget!

Janne Andersson inför VM kvalmatchen mot Vitryssland

Svenska Fans fick ett samtal med vår förbundskapten över telefonen i helgen, då Janne var på en långpromenad med sin vovve på Lidingö.





Nu vankas en viktig match i VM kvalet mot Vitryssland på lördag. Det är väl en stor skillnad mot att vara klubbtränare som du varit förut, att det är färre matcher att ställa saker till rätta om det går åt skogen...- Jag funderar inte så vi spelar nu på lördag. Ett kval på tio matcher under 15-16 månader varje match blir större så klart, jämför med ett ligaspel. Men man måste i alla fall ta en fight i taget och sen se vad det blir för utfall.Vad blir upplägget i veckan och vad fokuserar ni på...- Vi har hittat ett sätt att genomföra samlingarna under hösten som vi tyckte blev bra. Det blir samma koncept nu. Innehållet kan det bli lite små justeringar med tanke på motståndet men grunden är i stort likadan. Vi betar av försvar och anfall och fasta situationer vi har fem träningar på oss. Den första blir mest lätt träning nästan åt rehabhållet, eftersom alla kommer från ligaspel i helgen. Nu känner vi spelarna och hur vi vill spela. Vi börjar ju inte från noll som det i princip var i somras. Alla spelarna vet hur vi vill ha det och hur vi vill spela det känns bra! Det handlar mycket om att få in landslagstänket från första minuten vi träffas på samlingen. Alla kommer från olika ligor, olika resultat, olika mycket speltid när vi träffas så det gäller att få ihop tänket och känslan så snabbt som möjligt. Det är en annan typ av utmaning än den man har i ett klubblag. Men slutprodukten är likadan. Man ska spela match med ett så bra resultat och en så bra prestation som möjligt från var och en på planen!Innan jag tog jobbet var jag lite stressad över att man hade så ont om tid. Det är ju som det är och det är bara att laga efter läge och alla killarna vi har är väldigt duktiga! Så nu är jag inte alls lika stressad över att det är som det är, jämfört med hur jag haft det tidigare. Det man däremot är lite stressad över är det här med skador, nu får jag vänta här över helgen och hoppas ingen blir skadad i ligaspelet.Eftersom intervjun gjordes i helgen så blev Jannes farhåga besannad i och med att Guidetti inte kan spela mot Vitryssland. Ersättare i truppen blir Isak Kiese Thelin.Blir det inte lite extra fokus på det offensiva spelet i veckan med tanke på motståndet...- Nej det blir inte, vi börjar alltid första riktiga träningen med försvarsspelet. Andra träningen blir anfallsspelet så har vi alltid gjort. Det ändrar vi inte nu för att vi möter Vitryssland. Tredje och fjärde träningen inriktar vi på fasta situationer och sen om det är om det är något speciellt att slipa på med tanke på motståndet.Jag förstår det skapar en trygghet och förutsägbarhet...- Precis grundmodellen ligger fast. Teoretisk genomgång försvarsspel, nästa dag teori anfall och sen lite mer flexibelt.Hur mycket har ni kollat upp motståndet på lördag...- Vi har bra koll på alla lag. Nu är det Jonas Thern som har extra ansvar att ha koll på våra motståndare Vitryssland, han har sett dem live 2-3 gånger. Sen har han tittat på fler matcher via TV och nätet och analyserat. Vi har den rutinen att den som bevakar motståndet rapporterar till Peter Wettergren. Sen är det Peter som syr ihop det hur vi ska presentera motståndet för truppen! Jag är inte med så mycket i den processen. Vi delar upp arbetet vilket är väldigt bra. Man kan inte göra allting själv så vi har en bra roll och ansvarsfördelning, precis som när jag var manager i Norrköping. Det är en nyckel att ha ett bra lag runt laget!Samtalet med herr Andersson blev lite längre än så här. I veckan kommer mer, U-21 landslaget januariturnén och lite annat. Stay tune...Svenska Fans fick ett samtal med vår förbundskapten över telefonen i helgen, då Janne var på en långpromenad med sin vovve på Lidingö.Tackar nej till samlingen och framtida spel för Sverige.Den 25 mars spelar Sverige VM-kvalmatch på hemmaplan mot Vitryssland. Tre dagar efter väntar landskamp mot Portugal på bortaplan. Janne Andersson har tagit ut truppen till matcherna.U21-landslaget ska åka till Marbella och möter på lägret Serbien (24/3) och Tjeckien (27/3). Här är förbundskapten Håkan Ericsons trupp till Spanien.Från att ha betraktats som en av Malmö FF:s största talanger genom tiderna till att spela fotboll och livnära sig på Malta. Turen har kommit till Alexander Nilsson.Först ut i artikelserien om svenska fotbollsspelare i Europa vars stjärnglans börjat upphöra är Alexander Kacaniklic, som för enbart några år sedan spåddes bli landslagets nya affischnamn.Under fem veckors tid kommer det fokuseras på tio svenska fotbollsspelare ute i Europa vars karriärer stagnerat och deras namn sakta men säkert börjat tyna bort.Håll koll på Blågults speltider i sommarens mästerskap i Polen.Den tidigare svenska och isländska förbundskaptenen tar över Norge.Andra och sista matchen på januariturnén gav storseger för Janne Anderssons mannar.