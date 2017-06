2017-06-13 19:45

Matchrapport: Norge - Sverige 1-1 (1-0)

Norge tog emot Sverige på Ullevålstadion i Oslo i en match som slutar 1-1.

En helt ny svensk startelva tågade ut på Ullevålstadion under tisdagskvällen. Efter bragdinsatsen mot Frankrike kunde man nästinintill ta på den positiva stämningen som rådde både i media och i intervjuer.

Sverige startade matchen i sitt vanliga 4-4-2, och till skillnad från matchen mot Frankrike var planen att kunna styra matchen.



Det var dock ett relativt trubbigt Sverige som inledde första halvlek. Man hade problem med sitt passningsspel, och det märktes att flera spelare inte var vana vid att spela med varandra. Man tog ändå kommando i matchen, och hade två goda chanser att öppna målkontot. Efter dryga tjugo minuter fick Viktor Claesson ett fantastiskt läge, men faller i skottögonblicket, och de svenska spelarna ropar på straff. Reprisbilden visade dock att Claesson slog knut på sig själv. Fem minuter senare är det Christoffer Nyman som kommer i ett jätteläge, och kontrar helt själv från mittlinjen. Efter att ha drivit in i straffområdet ska Nyman ta sig förbi en försvarare som hunnit tillbaka - men misslyckas med sin fint och förlorar bollen.



Norge tar efter 30 minuter över mer och mer, och precis före paus får Norge ett inkast högt upp i planen. Efter ett långt inkast, och några studs i straffområdet hamnar bollen på Elyounoussi som kan bomba in 1-0 till hemmalaget. Lagen går alltså till pausvila med norsk ledning.



Andra halvlek börjar likt den första slutade. Norge kommer ganska enkelt förbi det svenska försvaret, även om målchanserna är få. Man är dock mycket nära vid ett tillfälle, då Norge kommer förbi till höger och får in ett inlägg som nickas hårt mot mål. Kristoffer Nordfeldt är dock vaken, och gör en jätteräddning. I samma sekvens landar Pontus Jansson illa, och blir liggandes i straffområdet. Det ser illa ut för Jansson, som även blir utbytt till förmån för Jakob Johansson. Förutom Johansson så byts Forsberg, Rohdén och landslagsdebuterande Samuel Armenteros in.

Efter bytena får Sverige genast ett annat tryck, kanske främst av Emil Forsberg som tar tag i spelet direkt.

Sverige spräcker sin nolla efter 82 minuter, och det är den glödhete landslagsdebutanten Samuel Armenteros som nickar in Forsbergs hörna.





I den här matchen fick vi dock inget 2-1 på tilläggstid, utan matchen slutar 1-1 mellan de båda grannländerna.

Norge-Sverige Orjan Nyland

Jonas Svensson

Even Hovland

Haavard Nordtveit

Per Egil Flo

Mohamed Elyounoussi

Anders Trondsen

Sander Berge

Mats Moller Daehli

Alexander Soderlund

Bjorn Johnsen



Avbytare

Haitam Aleesami

Jo Inge Berget

Mathias Dyngeland

Tarik Elyounoussi

Rune Jarstein

Birger Meling

Fredrik Midtsjo

Kristoffer Nordfeldt

Emil Krafth

Pontus Jansson

Filip Helander

Niklas Hult

Sebastian Larsson

Oscar Hiljemark

Viktor Claesson

Christoffer Nyman

Sam Larsson

John Guidetti



Avbytare

Samuel Armenteros

Ludwig Augustinsson

Jimmy Durmaz

Albin Ekdal

Emil Forsberg

Jakob Johansson

Andreas Linde



