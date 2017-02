Nytt uppdrag för Lasse Lagerbäck

Den tidigare svenska och isländska förbundskaptenen tar över Norge.

Lars Lagerbäck ledde Blågult under många år och tog det svenska landslaget till flera mästerskap på rad. I somras hade 68-åringen hand om det isländska landslaget som skrällde under EM i Frankrike och gick till kvartsfinal.Efter mästerskapet tackade Lars Lagerbäck för sig - men nu är han tillbaka på sidlinjen. Under onsdagen stod det klart att tränaren tar över det norska landslaget efter Per Mathias Högmo som fick foten i mitten av november.– Han har visat att han kan få ut det bästa av sina manskap. Det är en ynnest att kunna presentera honom. Vi har ingått ett treårsavtal, säger Terje Svendsen, ordförande i det norska fotbollsförbundet till svt.se– Det känns väldigt spännade. Man har alltid en realistisk chans att vinna i fotboll, berättar han för svt.seI somras blev Lars Lagerbäck rekryterad till Sveriges stab - under ledning av Janne Andersson. Nu lämnar han det svenska landslaget, något som Håkan Sjöstrand (generalsekretere i Svff), kommenterar nedan:– I vår överenskommelse fanns möjligheten för honom att anta nya utmaningar. Därför var vi medvetna om att det här beskedet kunde komma.*** *** ***