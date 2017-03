Ryska björnen besegrade Ronaldo

Ingen trodde på Sverige på förhand. Inte för att Sverige inte är jättebra – utan för att allt var bäddat för en Ronaldokväll.

Men när den nyblivna ryska björnen hade vaknat blev de blågula vikingarna oslagbara.

Efter en stark andra halvlek vände Sverige och vann mot Portugal med 3-2.

Nog är det ingen som förstår varför ön Madiera inte har fått namnet Ronaldo ännu. För det är allt ön handlar om när det kommer till fotbollen. När Sverige var på besök med spelare från Championship och 2. Bundesliga trodde nog ingen att de skulle kunna rubba på världsstjärnor i Portugal. Ingen trodde heller ens att Sverige skulle vara med i matchen när Ronaldo, på hemmaplan, hemmaborg, eller ja kalla det vad ni vill, prickade in 1-0 efter 18 minuter.Sverige hade ingen chans när en ny generation av portugiser lyste i rampljuset. Gelson Martins och Bernardo Silva var som småpojkar som servade sin kung, Ronaldo.Om första målet var via ett inlägg som Ronaldo skarvade in, skulle ett nytt mål inkasseras på nästan identiskt sätt. Nytt inlägg från högerkanten, men i den 38:e matchminuten stod Andreas Granqvist och petade in bollen i eget mål. Huvudet var inte riktigt med där. Inte heller benen för all del heller.Någon valde nog att stänga av ljudet, andra byta kanal till Ung och Bortskämd på TV3. Men jag stannade av någon anledning. Dum som jag är tror jag på Janne Anderssons lag.Och i den andra halvleken skulle den där dumheten bytas ut mot en aningen kamp om kärlek. Portugal tappade initiativet, blev lite för arroganta och passiva i sitt spel. Det blir kanske så om du leder med 2-0 och det är träningsmatch.Desto roligare var det för en annan man som heter Viktor Claesson. Jonas Therns produkt, från småländska skogarna till Borås och nu i Krasnodar där han möter ryska björnar. Han tog chansen den här kvällen. För honom var det heller inga konstigheter när han kom på språng och reducerade med drygt halvtimmen kvar. ”Totte” Nyman ska också ha en high-five för en snygg assist i straffområdet.Reduceringen var bara början på något gott den här aftonen. Ronaldo bytes strax därefter ut, och Sverige tryckte på. Utbetalningen brukar komma tidigt på månaden men den här kvällen kom det sent, 2-2 kom med kvarten kvar. Sebastian Larsson in till, ja ni vet, Viktor Claesson! Pang bom på första stolpen och Sverige hade kommit tillbaka.Ni som känner Janne Andersson rätt vet att han inte nöjer sig med ett oavgjort i första taget. Den här kvällen gjorde han inga undantag för den principen. Portugal föll lojt tillbaka, hade svårt att löpa för varandra, samtidigt som Sverige hittade passningar överallt. Trötthet hos Portugal kanske? Jo, men det vart det i Sverige också.ÄNDÅ kom också 3-2 till de blågula vikingarna. Johan Hult får en snygg pass av kompisen Claesson och när inspelet kommer står Marcus Berg på hälarna och Joao Cancelo får bollen på sig och den går in i mål. Självmål från Portugal. Sverige hade vänt och målet kom i sista tilläggsminuten vilket gjorde att domaren någon sekund senare kunde blåsa av matchen.Sverige hade besegrat Portugal. Sverige har besegrat Ronaldo och en ny kung hade krönts i Madeira. Ni vet han som slogs med björnar?Precis, Viktor Claesson.