Spelarbetyg Norge - Sverige

Sverige fick bara med sig oavgjort från bortamatchen mot Lasse Lagerbäcks Norge. Flera spelare underpresterade och ingen stack ut ordentligt.

Kristoffer Nordfeldt 3

Många bra räddningar och en stabil insats överlag. Hade möjligtvis kunnat ta målet, men man kan absolut inte kalla det en målvaktstavla. Trygg med fötterna och en ledare på planen, men spelade med lite väl små marginaler stundtals. Snudd på fyra.



Emil Krafth 3

Gör det bra både offensivt och defensivt. Säker i passningsspelet och stabil en mot en defensivt. Väger lite lätt i nickduellerna, men annars finns inte mycket att klaga på.



Pontus Jansson (ut 70) 3

Jag tycker att "Ponne" innan sin skada, som tvingade honom att byta, visade att han är förstavalet bakom Lindelöf och Granqvist i backlinjen. Stark i duellspelet och läser spelet bra. Visar bra attityd och är en ledare.



Filip Helander 2

Godkänd, men inte mycket mer. Blandar bra aktioner med mindre bra. Är ett bra fjärdeval som mittback i landslaget, men tycker inte att han visade upp tillräckligt bra spel för att förtjäna en startplats i VM-kvalet. Dåligt vid Norges mål där Helander inte får undan bollen ordentligt. Stark tvåa.



Niklas Hult 2

Blandar och ger väldigt mycket. Kan flyga fram på kanten och dribbla av två spelare för att sedan slå ett inlägg ut till inspark eller på första försvarare. Dålig kvalitet i passningsspelet och mycket misstag, men gör också bra saker. I defensiven blev han bortgjord ett par gånger, men allt som oftast skötte han det okej. Hult måste göra färre misstag, men han gör också mycket bra.



Viktor Claesson 3

Claesson visade upp fin teknik och bra spelförståelse ett antal gånger när han skapade chanser och låg bakom anfall. Ostoppbar stundtals när han kraftfullt driver fram bollen. Jobbade bra i defensiven.



Sebastian Larsson 4

Kapten idag och visade varför. Bra bollar in bakom backlinjen, trygg, lugn och stark i defensiven. Slog några felpass i första halvlek, men höjde sig och tog jobbet. Höjde medspelarna och fördelade spelet bra. Bäst av svenskarna idag!



Oscar Hiljermark (ut 69) 2

Gör jobbet, men inte så mycket mer. Helt okej, men det hände inte så mycket. Spelade mest i sidled och slog för många felpass. Jag saknar den där enorma energin och vassa djupledslöpningarna han har visat innan. Kan mycket bättre.



Sam Larsson (ut 69) 3

Hade ett övertag på sin ytterback matchen igenom och låg bakom mycket med sin förmåga att utmana och slå inlägg eller genomskärare. Jobbade inte särskilt mycket defensivt, utan lämnade Hult ganska ensam där bak, men offensivt hade han bra samspel med vänsterbacken. Sam var bra, men jag saknade det lilla sista avgörande. Han fick inte till avsluten eller den sista passningen.



Christoffer Nyman 3

Hårt jobb och en gedigen insats. Stod för några fina framspelningar och hade ett jätteläge på en kontring i första halvlek. Dock valde han att dribbla istället för att skjuta och tappade då bollen.



John Guidetti (ut 69) 3

Liksom Nyman jobbade John hårt. Han vann nickdueller och skapade en del chanser. Finurlig med bollen och bra i passningsspelet, men saknade det lilla extra.



Inhoppare:

Markus Rohdèn (69) 2

Kom in med energi och drev upp bollen fint några gånger. Inte särskilt bra defensivt idag och slog några felpass.



Samuel Armenteros (69) 3

Kom in, vann några nickdueller och gjorde sedan mål. Viktig kvittering och ett tecken på att Samuel är en riktig måltjuv. drömdebut i landslaget.



Emil Forsberg (69) 4

Fantastisk i sitt inhopp! Hann på de 25 minuterna han spelade uträtta mer än många andra gjorde under hela matchen. Fixade frisparkar, skapade chanser och tillförde energi.



Jakob Johansson (70) 2

Kom in och gjorde ett stabilt jobb. Bra uppspel från sin mittbacksposition.



Vad tycker du? Har jag helt fel eller håller du med om betygen? Kommentera gärna nedan.





2017-06-13 22:22:00

