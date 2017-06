Spelarbetyg Sverige-Frankrike

Idel höga betyg efter Sveriges fina insats på Friends.

Chanslös på Girouds mål men gör i övrigt en riktigt bra insats. Framförallt under andra halvlekens början och avslut skapar Frankrike bra chanser där Robin Olsen står upp på ett lysande sätt. Bästa landskampen?Har svårt att komma med så mycket i offensiven som han ofta gör i klubblaget, men gör däremot en i princip helt felfri match defensivt. Stark trea.Som vanligt en nyckelspelare och styr den svenska starka defensiven på ett lysande sätt. Viktig både med sina individuella prestationer och brytningar och med sitt sätt att styra försvaret.Några småmissar som drar ner betyget, men likt övriga i backlinjen gör han en mycket fin insats. Förutom stark defensiv skötte han flera fina uppspel.Kanske inte bättre än Lustig egentligen, men faktum är att han har en assist. Stark i den defensiva fyran men också offensivt ett hot de få gånger han kunde komma med i anfallen.Får en fyra för målet och den väldigt starka perioden som följde efter hela vägen fram till att han byttes ut. Inledde kanske tveksamt, men gör sen förmodligen sin bästa landskamp. Tar för sig på ett sätt man knappt sett sedan tiden i Allsvenskan Mycket slit i duellerna med bland annat Pogba och Sissoko. Har svårt att få ut så mycket offensivt, men låser mittfältet under större delen av matchen och vårdar bollen bra.Har från ingenstans växt ut och blivit en mittfältare vi inte visste vi saknade. Sätter knappt en fot fel på hela matchen och kunde stått för ett klassikermål i andra halvlek. En av planens bästa spelare.Stark trea på Foppa som för enorm respekt med sig numera. Ligger bakom många halvchanser för Sverige , men i slutändan inte så många chanser som blev riktigt farliga. Nyckelspelare!Jaja, betyget är kanske lite högt men målet höjer betyget. Har ett väldigt bra samspel med Berg under framförallt första halvleken och sliter kopiöst. Avgör med ett mål som kommer bli en klassiker.Utan att göra en speciellt dålig match kanske ändå den svensk som har svårast därute. Har ett antal fina löpningar, men skapar praktiskt taget noll - vilket såklart inte är så bra för en utpräglad målskytt. Ändå nyttig med sina löpningar och bollvinnande.Victor Claesson (In 76) Spelade för kort tid för att betygsättasSebastian Larsson /In 76) Spelade för kort tid för att betygsättasJohn Guidetti (In 88) Spelade för kort tid för att betygsättas