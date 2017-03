Spelarbetyg Sverige - Vitryssland

Forsberg, Lustig och Berg starkast i Sverige.

2017-03-25 20:20:00

Det är inte så att Olsen var för dålig för ett högre betyg, utan snarare att Vitryssland var för dåliga för att ge honom chansen på ett högre betyg. Testas knappt under matchen.Har total kontroll i defensiven och öser på bra i offensiven. Närmast identisk matchbild med vad han oftast har i Celtic och det märktes. Mycket stark trea.Lite som i Olsens fall att det är svårt att få så mycket högre betyg när man sätts på så lite prov i de defensiva situationerna. Gör det bra och tar fina löpningar vid offensiva fasta, men kommer aldrig till någon farlighet.Samma som i Olsens och Janssons fall, men är närmare att göra mål. Lite vassare än Jansson på offensiva fasta i det att han oftare kommer till bollen. Viktig.Liknade match som Lustig i det att det är en matchen påminner starkt om hur det ser ut i klubblaget, men inte lika stark som Lustig i offensiven. Stark tvåa, men klart mindre framträdande än Lustig på andra kanten.Närmast en stark trea efter första halvleken då han kanske är planens gigant och är ett stolpskott från att bli målskytt. Tappar, tröttnar(?), i andra halvlek och är inte lika framträdande. Noterbart är att det är väldigt få det faktiskt blir mål efter Durmaz fina prestationer.Tackade för förtroendet han fick framför Jakob Johansson och visar att han är i god form. Spelade fram till 4-0 och har mycket få misstag i passningsspelet i dag. Möjligen hade man förväntat sig mer löpningar in i boxen.Ut med skadekänning men gör en godkänd match. Känns lite som att han märker att det blir en enkelt match och går lite på lågvarv. Felfri, men spelade oftast enkelt.Sett till spelet kanske ett för högt betyg, men han är återigen spelaren som faktiskt fixar det åt Sverige . Från straffpunkten först och sen efter målvaktstavla. Men likväl - Två mål och ett därtill flera farliga chanser som han skapar.Håller nere försvararna vilket skapar ytor på kanterna, men skapar väl lite själv. Gör mycket nyttigt för övriga, men själv händer det kanske för lite.Stark trea. Missar lite för mycket och får sitt mål till skänks av domaren, vilket håller nere betyget. Skapar dock mängder, men det är lite märkligt att han inte sätter dit fler chanser. Sveriges bäste anfallare när inte Zlatan vill spela i landslaget mer.Jakob Johansson in 69Spelade för kort tid för att betygsättas.Isaac Kiese Thelin in 74Fint mål. Spelade för kort tid för att betygsättas.Victor Claesson in 85Spelade för kort tid för att betygsättas.Forsberg, Lustig och Berg starkast i Sverige.Det blev tre enkla poäng för Blågult när Vitryssland kom på besök.Dags för VM-kval på lördagen när Vitryssland kommer på besök.Svenska Fans fick ett samtal med vår förbundskapten över telefonen i helgen, då Janne var på en långpromenad med sin vovve på Lidingö.Tackar nej till samlingen och framtida spel för Sverige.Den 25 mars spelar Sverige VM-kvalmatch på hemmaplan mot Vitryssland. Tre dagar efter väntar landskamp mot Portugal på bortaplan. Janne Andersson har tagit ut truppen till matcherna.U21-landslaget ska åka till Marbella och möter på lägret Serbien (24/3) och Tjeckien (27/3). Här är förbundskapten Håkan Ericsons trupp till Spanien.Från att ha betraktats som en av Malmö FF:s största talanger genom tiderna till att spela fotboll och livnära sig på Malta. Turen har kommit till Alexander Nilsson.Först ut i artikelserien om svenska fotbollsspelare i Europa vars stjärnglans börjat upphöra är Alexander Kacaniklic, som för enbart några år sedan spåddes bli landslagets nya affischnamn.Under fem veckors tid kommer det fokuseras på tio svenska fotbollsspelare ute i Europa vars karriärer stagnerat och deras namn sakta men säkert börjat tyna bort.