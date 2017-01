Sverige föll men Isak historisk

Sverige tog ledningen men föll mot ett namnstarkt Elfenbenskusten.

Janne Andersson är med landslaget på den årliga januariturnén. En turné som normalt sett inte brukar ge så mycket vare sig i form av kvalificerat motstånd eller något att minnas. Men i år är det annorlunda.Dels hade Elfenbenskusten ett betydligt starkare lag än vi vant oss vid och dels fick vi se en historisk debutant. Men vi tar det från början.Janne Andersson ställde upp med följande startelva: Abrahamsson - Salomonsson, Brorsson, Wahlqvist, Konate - Bärkroth, Olsson, Lewicki, Claesson - Andersson, Frick. Sverige stod upp bra inledningsvis även om det var Elfenbenskusten, som matchar inför Afrikanska mästerskapen, som dominerade matchbilden. Trots flera halvchanser för Elfenbenskusten var det Sverige som tog ledningen. Victor Claesson drog upp ett anfall i straffområdet och slog passning som hittade ut till Niklas Bärkroth som i sin tur spelade in bollen framför målet och där dök Wilfried Kanon upp och rullade bollen i eget mål.Lite turligt kan tyckas, men likväl 1-0. En ledning som stod till det nästan var dags för pausvila. Bärkroth tappade boll på offensiv planhalva när Sverige flyttat upp mycket folk och i den snabba omställningen kunde Elfenbenkusten jämna ut i både mål och tur då inspelet hamnade hos Linus Wahlqvist vars rensning dock gick rakt på Serge N'Guessan som fick se bollen studsa från honom och in i mål. Inte direkt världshistoriens två vackraste mål, men inte heller mål som föregicks av enbart tur.Nåväl. 1-1 i paus och strax efter paus blev det 2-1 till Elfenbenskusten. Inbytte Joakim Nilsson hann inte bli varm i kläderna innan han blev ett rundningsmärke och det ledde fram till ett inlägg till Giovanni Sio som nickade in 2-1 med en stenhård nick. Mittbacksparet var inte direkt klockrent på det.markeringsspelet heller så Nilsson ska inte ensam bära hundhuvudet.2-1 blev matchens slutresultat, men det hann hände fler saker av värde. Störst värde var att Alexander Isak byttes in och blev yngste spelaren i herrlandslaget på 97 år när han ersatte Per Frick Förutom Isak byttes även David Moberg Karlsson , Joel Allansson och Saman Ghoddos in.Ser man till spelarinsatserna bör framförallt Claesson lyftas i en i övrigt jämn insats av de blågula spelarna.