Sverige - Frankrike 2-1 Galen avslutning

Matchen såg ut att sluta oavgjort när Ola Toivonen sköt in 2-1 från 50 meter.

Det blev inga överraskningar i Janne Andersson startelva. På de något mindre givna positionerna fick Augustinsson, Durmaz och Toivonen chansen, vilket gav en startelva med följande utseende:OlsenLusting, Nilsson Lindelöf, Granqvist, AugustinssonDurmaz, Ekdal, Johansson, ForsbergToivonen, BergFrankrike svarade med:LlorisSidibé, Koscielny, Varane, MendyPogba, MatuidiSissoko, Griezmann, PayetGiroudPrecis som när Frankrike gästade Holland brydde de sig föga om att de är gäster och lyfte upp laget direkt. Med hög press, högt stående backlinje och snabbt bolltempo tog de kommandot tämligen omgående. Det snabba bolltempot bedarrade relativt fort, kanske beroende på en något hög felprocent, och Sverige , om än tillbakapressade, såg ut att ha bra kontroll på händelserna.Förutom ett volleyskott, som gick högt över, från Payet var det få chanser som de gästande fransmännen vaskade fram. Åtminstone fram till Giroud kom in i matchen. Först missade han, men något senare fick han chansen när ett inlägg gick förbi alla andra och Arsenalanfallaren tog emot bollen på bröstet och lät den falla till foten som vackert skickade in bollen vid den bortre stolpen. Ett klassmål.Målet kom inte speciellt oväntat med tanke på att Frankrike sett starkare ut, men målet följdes av en fin svensk period och närmast omgående kom kvitteringen. Ett inlägg från vänster gick förbi Berg, som mer eller mindre knockades, till Durmaz som fick en jätteyta till höger i straffområdet och drog in kvitteringen lågt vid den bortre stolpen. Sverige såg efter målet riktigt vassa ut och inte minst Durmaz sprudlade av självförtroende men närmare än några halvchanser kom man aldrig.I andra halvlek började Frankrike återigen bäst och inte minst Griezmann såg extremt pigg ut. Atleticoanfallaren tvingade Olsen till fina räddningar både på en frispark och en nick från nära håll. Det kändes som att Frankrike bestämt sig för att driva upp tempot ytterligare och läget började just bli akut när pressen istället bedarrade.Sverige kunde återigen äta sig in i matchen och Jakob Johansson skickade iväg ett distansskott som sånär gav oss kvällens andra drömmål, men skruven var för tilltagen och bollen smet utanför stolpen. Hemmalaget såg bra ut under mittdelen av halvleken och såväl Durmaz som Forsberg skapade chanser från sina kanter vid omställningarna.Durmaz och Ekdal byttes ut med kvarten kvar och ersattes av Victor Claesson samt Sebastian Larsson. Ungefär samtidigt började också Didier Deschamps justera i sitt franska lag, vilket bland annat gjorde att Griezmann fick lämna planen.Någon större effekt hade emellertid inte bytena och 1-1 stod sig matchen ut även om Frankrike tryckte på bra under sista perioden av matchen där de blågula såg rejält trötta och slitna ut.Fast.. Matchen slutade ju inte oavgjort. I det absoluta slutskedet slog Sverige bort bollen från egen planhalva. Inbytte Sebastian Larsson tog en jättelöpning från eget straffområde mot målvakten Hugo Lloris som löpte ut ur eget straffområde och sen enkelt skulle spela bollen till en lagkamrat men lyckades istället slå bollen rakt på Ola Toivonen som från halva plan kunde lobbskjuta in segermålet. En fullständigt galen avslutning på matchen.-----------------Om något lag var närmast segern spelmässigt under i princip hela matchen var det förmodligen Frankrike, men någon stor skillnad var det inte mellan lagen och det oavgjorda resultatet kändes nog mer rimligt än en seger för Sverige.-----------------Guidetti fick lite speltid på slutet, men det ska sägas att anfallsduon Berg-Toivonen hade ett mycket fint samspel även om chanserna var få.-----------------Enligt rapporterna fullsatt ikväll och under perioder var det riktigt bra tryck från läktarhåll.-----------------Vitryssland slog Bulgarien ikväll, vilket förmodligen innebär att Bulgarien kan börja räknas bort i kampen om andraplatsen. Ett sådant poängtapp har man rimligen inte råd med om man ska gå vidare-----------------Frankrike möter Sverige och det är alltså de två franska inslagen från Toulouse som fixar segern-----------------Jodå! Sverige leder gruppen!