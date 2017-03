Forsberg var som vanligt en nyckelspelare.

Sverige - Vitryssland

Det blev tre enkla poäng för Blågult när Vitryssland kom på besök.

ULF "RAULOLLE" NILSSON

ulf.nilsson@svenskafans.com

2017-03-25 20:00:00

Inför matchen var det länge osäkert om Victor Nilsson Lindelöf skulle kunna spela, och det blev till sist så att han fick stå över och ersättas av Pontus Jansson. I övrigt hade Janne Andersson bästa laget till hands vilket gav följande startelvaRobin Olsen - Mikael Lustig , Pontus Jansson, Andreas Granqvist , Ludwig Augustinsson - Jimmy Durmaz, Oscar Hiljemark, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Ola Toivonen , Marcus Berg. Sverige tog kommandot direkt och det var inte långt borta från att Marcus Berg skulle kunna inleda målskyttet närmast omgående, men hans genombrottsförsök misslyckades. Istället fick den svenska publiken vänta till kvarten var spelad. Berg fixade en straff som sedan Emil Forsberg enkelt satte dit ut vid stolpen.Sverige dominerade halvleken totalt, men trots fina chanser för bland annat Durmaz, Berg och Forsberg stod sig 1-0 till pausvilan.Målen skulle emellertid trilla in oftare i andra halvlek. Det dröjde inte många minuter förrän Forsberg blev tvåmålsskytt, men om man ska vara helt ärlig var nog nästan den vitryske målvakten Gorbunov mer ansvarig för målet än Forsberg då det får gå in under kategorin jättetavlor.Berg ökade något senare på till 3-0 och inte heller den är gången kunde man bara tacka den svenske målskytten utan nu fick även ett tackkort gå till domartrion som dömde bollen som över linjen. Det var, baserat på tv-bilderna, emellertid inte ett korrekt beslut. Ska dock tilläggas att det var väldigt nära så det går knappast att kalla det en domartavla - Om än en miss.Såväl den svenska spelmässiga som målmässiga dominansen fortsatte och med kvarten kvar kom 4-0 när inbytte Isaac Kiese Thelin frispelades och iskallt placerade in bollen vid den bortre stolpen. Enkelt och effektivt.Det fjärde målet blev det sista och det var snarast i underkant, men ändå ett starkt resultat av det svenska laget som totalt dominerar mot ett lag som, närmast ofattbart nog, fick oavgjort mot Frankrike. För det ska sägas att Vitryssland var dåliga. Riktigt dåliga.Men det tar inte bort den svenska insatsen. Helt åtminstone. Sverige gör det bra. Lyckas perfekt med taktiken och har flera fina kombinationer som lovar gått inför den fortsatta kvalkampen.Forsberg, Lustig och Berg starkast i Sverige.Det blev tre enkla poäng för Blågult när Vitryssland kom på besök.Dags för VM-kval på lördagen när Vitryssland kommer på besök.Svenska Fans fick ett samtal med vår förbundskapten över telefonen i helgen, då Janne var på en långpromenad med sin vovve på Lidingö.Tackar nej till samlingen och framtida spel för Sverige.Den 25 mars spelar Sverige VM-kvalmatch på hemmaplan mot Vitryssland. Tre dagar efter väntar landskamp mot Portugal på bortaplan. Janne Andersson har tagit ut truppen till matcherna.U21-landslaget ska åka till Marbella och möter på lägret Serbien (24/3) och Tjeckien (27/3). Här är förbundskapten Håkan Ericsons trupp till Spanien.Från att ha betraktats som en av Malmö FF:s största talanger genom tiderna till att spela fotboll och livnära sig på Malta. Turen har kommit till Alexander Nilsson.Först ut i artikelserien om svenska fotbollsspelare i Europa vars stjärnglans börjat upphöra är Alexander Kacaniklic, som för enbart några år sedan spåddes bli landslagets nya affischnamn.Under fem veckors tid kommer det fokuseras på tio svenska fotbollsspelare ute i Europa vars karriärer stagnerat och deras namn sakta men säkert börjat tyna bort.