U21-EM 2017: Så spelar Sverige i sommar

Håll koll på Blågults speltider i sommarens mästerskap i Polen.

Så här ser de officiella grupperna ut i U21-EM-2017:

Blåguls spelschema ser ut som följer:

Fredag 16:e juni

Måndag 19:e juni

Torsdag 22:a juni

Slutspel:

Tisdag 27:e juni

Fredag 30:e juni

Turneringen spelas i två veckor från fredagen den 16/6 till fredagen den 30/6.

Länk till den officiella U21-EM-sidan hittar ni här:

Vi är glada och stolta över att sända sommarens U21-EM på Kanal 5 och Eurosport ? ???? pic.twitter.com/nlWD2c6fsW — Eurosport Sverige (@EurosportSE) February 24, 2017

Det är några månader kvar till sommaren - men som blågul supporter är det en tid att se fram emot. I mitten av juni kommer U21-EM starta i Polen. Sverige har sin titel att försvara och vi får hoppas på ännu ett minnesvärt mästerskap. Sverige lottades in i grupp A i december förra året. Och det kommer bli tre tuffa matcher mot England, Polen och Slovakien. Håkan Ericsons manskap kommer spela gruppspelet i Kielce och Lublin. Två städer som ligger i södra och sydöstra Polen.Mästerskapet kommer spelas i sex olika städer - från Gdansk i norr till Kraków i söder. Nytt för i år är att 12 lag har kvalificerat sig, alltså en utökning från tidigare turneringar, där åtta lag medverkat. Det medför också att vi får en till grupp i sommar - fördelat med fyra lag i varje.Blågult kommer få bra stöd när den gula väggen än en gång reser ner för att stötta laget. Alla som sökte biljetter via SvFF blev tilldelade - och det kommer vara över 2000 svenskar på varje match. Mot England blev förbundet tilldelade 2700 biljetter.PolenSlovakienSverigeEnglandPortugalSerbienSpanienMakedonienTysklandTjeckienDanmarkItalienSverige - England 18:00Arena: Kielce City StadiumPolen - Sverige 20:45Arena LublinSlovakien - Svergie 20:45Arena LublinSemifinal 1 (Vinnare i grupp A v tvåa i grupp B/C eller vinnare i grupp C): 27 juniSemi-final 2 (Vinnare i grupp B v tvåa i grupp A/C eller vinnare i grupp C): 27 juni(En semi spelas i Tychy och en i Kraków)Final -Stadion Miejski, Kraków*** *** ***För er som inte kommer vara på plats i Polen kommer Kanal 5 och Eurosport sända sommarens mästerskap. Kanal 5 sänder Blågults tre första gruppspelsmatcher.