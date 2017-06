Dagen efter.

Lite tankar om smällen i Oskarshamn.

Det var en ordentlig käftsmäll som de vita delade ut på oss igår. LSK var aldrig ens nära inte ens då det stod 0-0. Det kändes och syntes redan på uppvärmingen att det såg lojt ut. Solen stekte förvisso rejält över Oskarshamn Arena men så hett var det inte. Man började ana lite oråd. Matchen hade inte hållit på speciellt länge förrän en bekanting presenterat sig och sitt lag med dubbla ribbskott. Man var inte med i matchen. Man försökte gå på en trebacks linje men man fick inte tag på deras mitt och så gick det som det gick. Mellqvist är ju saknad men en man gör inte ett lag. Dessutom får man inte göra så många tavlor som målvakt på denna nivån. Då blir man straffad. Passningarna måste också sitta bättre och inte komma "bakom" spelaren.



Givetvis finns det jättemånga som kommer att tycka att jag har fel i det jag nu ska skriva. Det har ju ni er fulla rätt att göra med.

Målsättningen: Direkt efter torsken mot TFF sista hemma 2016 började det talas om "återtåg" #viskatillbaka och dylikt. Man kunde ju satt sig ner och analyserat vad som hände 2016 och vad man gjorde fel. Dagen efter det presenteras Zoran som tränare inför 2017. Folk gick fullkomligt i taket och man började tänka om och ändrade sig. Sedan presenterade man en annan tränare och en mildare målsättning.

När då Div 1 började tog LSK tre raka och vips var "återtåget" igång igen. Div 1 är minsann ingen enkel serie. Planerna är sämre,domarna är mycket ojämna och resorna lååånga. Många lag större än LSK har rasat igenom. Med detta menar jag inte på något sätt att jag inte vill tillbaka till finrummet för det vill jag. Men man måste ha en plan för att realistiskt komma dit och ett spel som fungerar. Just nu hackar spelet och det finns mycket frustration. Dessutom känns det som de lagen vi möter nu har total koll på hur LSK spelar.



När det gäller styrningen har ju jag inga som helst tränarkunskaper men jag tycker att det är en röst som ska höras. Man kan ha många ledare med goda kunskaper men det ska bara vara en som sköter laget under matcher. Det kan vara svårt för spelare att uppfatta olika signaler under matchens gång. Ett tydligt ledarskap är viktigt.



Nu öppnar snart sommarfönstret och jag är lite nervös inför det. Nu ska kompetent folk titta på vad som finns och vad man har råd med. För nu ska man vara försiktig och inte förivra sig.

Vi har också utgående kontrakt på en del och där ska man också se på olika alternativ, för alternativ finns. Bara man lugnt och metodiskt ser igenom allt.



Var allt så nattsvart igår? Nej inte då. Solen sken och i Mullsjö finns extremt billigt godis och dyl så goda fynd gjordes. Vägarna var bra och rent a wreck fixade en splitter ny minibuss för denna resan så vi åkte kungligt. Mottagandet av personal på Arena Oskarshamn var otroligt bra. En resenär hade ont i sin fot och hade svårt att gå. Inga problem. Vakterna öppnade en port på sidan och vi fick ta in bilen precis vid planen. Där hade de också tagit fram stolar att sitta på. Riktigt bra och ett trevligt bemötande.

Heder till Frölund som kommer fram och tackar att vi kom och åkt så långt och ber om ursäkt för laginsatsen. Heder till dig Frölund!

Sedan kom en annan och var lite moloken och skruva på sig men det är en annan historia.



Nu kommer många tycka vilken tjomme som skriver så här vi har ju 18 poäng och är med i toppen. Absolut vi är på inget sätt avsågade från någon toppstrid. Men just nu känns det inte bra.

Spelet hackar för mycket och det finns mycket som Glenn och co och jobba på. Fyra matcher före uppehållet Tolv poäng att spela om.Tar vi sju är jag jättenöjd.

Studsa gärna tillbaka mot MAIF direkt och börja en ny segerrad. Det hade gett Lundamaifaren en näsbränna ;).











0 KOMMENTARER 180 VISNINGAR 0 KOMMENTARER180 VISNINGAR LARS OLSSON

2017-06-18 11:08:17

