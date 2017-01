Ett oväntat besök här.

Jag satt och funderade på vem som skulle vara intressant för läsarna att intervjua. Då slog det mig att varför inte vända ansiktet mot vår numera divisions kombatant IKO. Vem ska man då inte fråga om inte en viss Hans B. Hans B har åsikter, skriver mycket, men vem är han då denne forum legend? Jag försöker att utröna lite om honom.

Hej Hans hur är det?Bara bra. Allt väl efter traditionsenligt jul- och nyårsfirande i familjens o släktens hägn.Vem är Hans B?Pensionerad gymnasielärare. Blev 40 år totalt o alla åren här i Uddevalla. Främsta intressen är samhällsfrågor, musik o idrott. Tycker om att få möta o uppleva, ja ta del av nytt, såväl i den lilla som stora världen.Varför blev det Oddevold för dig o hur länge har du sympatiserat med klubben?I mina tidiga ungdomsår säg mitten på -50 talet var IKO laget i U-a. Oddevold var då ett lag på mångas läppar. Inte minst mot bakgrund av många spektakulära värvningar tillhörande den sk Thordén-epoken. I kvarteret på Strömstadsvägen, där jag växte upp, höll de flesta av oss ungdomar på Oddevold. Flera ungdomar i kvarteret spelade aktivt i IKO:s pojk- o juniorlag. Vi hade även ett kvarterslag. Vi hade egna tröjor som var blå med vita ärmar. På den tiden mötte de olika kvarterslagen varandra både hemma o borta runtom i staden. Mina föräldrar inflyttade till Uddevalla, så min far hade ej direkt koppling till någon klubb här. Säkert därför mycket också att det blev Oddevold, som var laget för dagen vid den tiden.Hur många timmar i veckan lägger du ner på klubben?Svårt att säga. Jag har ej några sysslor som binder mig till visst antal möten och så. Jag lägger tid på att skriva på Svenska Fans, men frågan är hur det skall värderas. Om vi tar med det så läser o skriver jag säkert åtminstone en tim per dag. I övrigt handlar det ju mest om punktinsatser. Ja som att sälja lotter då o då. Jag är i Prylladan en gång per månad. Hjälper till vid arrangemang, som när Rock and Roll West använder Thordéngården, vilket sker en gång per år. Uppgifter som att städa el ta upp entré. Under Oddebollen de senaste åren som förläggningsansvarig. Blir säkert bortemot 18 tim per dygn hela turneringen. Till det timmar såväl före som efter turneringen. Ser alla hemmamatcher o snudd på alla borta likaså. Jag är valberedare för supporterklubben. Samma för huvudföreningen där jag varit sammankallande de senaste 10 åren. Ja så det blir några timmar. Dock var det fler förr om åren. Ja som knatteledare några år på sent -70-tal. Ledamot av såväl ungdoms- som huvudstyrelse i många år. I huvudstyrelsen t ex säkert 20 år varav 5 som sekreterare och 7 som ordförande.Hur håller du dig motiverad?Har väl efter alla år nästan blivit som ett gift för mig. Nåväl skämt åsido så har de flesta människor intressen el hobbies. Folkrörelserna stor betydelse för samhällsutvecklingen. Min bror valde politiken. Jag valde idrotten, som haft o alltjämt har, en viktig roll för ett bättre samhälle. Fint att vara en del av detta o känna att man bidrager. Ger ungdomar meningsfull fritid. Sedan har jag ju varit med då det begav sig. När IKO var riktigt bra läs Thordéntiden, men också sedan när jag själv hade ordförandeposten. Alltså vill jag att IKO än en gång skall låta tala om sig på elitnivå. Ja jag får nog erkänna, att detta med att LSK varit bättre så länge, också tjänat som drivkraft hos mig. Ja detta faktum har säkert motiverat mig, till att försöka bidraga med arbete, för att söka ta IKO till samma nivå. Ja så nu kan jag dra mig tillbaka då när båda klubbarna är på samma nivå. Nej seriöst sett så vill jag, mest utifrån vad klubben varit, försöka vara med o lyfta den än en gång till elitnivå. Klubbens rötter o historia förtjänar det tycker jag. Sedan är det ju så, att motivation ges ju också av den fina gemenskapen, som man blir del av i arbetet för en klubb. Resan man gör tillsammans med själsfränder ger motivation.Det känns väldigt svårt att rekrytera nya till supporterklubbarna runt om i vårt område. Känner du igen detta?Tror säkert att påståendet är sant ,men vet egentligen för lite om hur det är här o där. Kan knappt hur det ser ut för Bohus Bataljon.Uttalar mig ändå så här om densamma. Verkar vara klart äldre medlemsstruktur som råder utan att jag kan den exakt. Varför så?Ja att det är många klart äldre medlemmar har säkert att göra med uppväxten hos dessa. När dessa idag lätt grånade män var unga, så var det helt klart fotbollen, som dominerade bland fritidsintressen. Ja åtminstone i samhällets breda lager vill jag påstå. Intresset lever kvar än idag hos många av dessa män o kvinnor med för den delen.Ja så uppgiften idag blir för klubbarna att hitta vägar fylla på med ungdomar i glesnande supporterled. Hur fånga upp yngre o få dem till supportrar? Här har jag ej ngt enkelt svar precis. Fotbollen har idag att konkurrera med så mkt jämfört med förr. Alla sett o upplevt det mesta av det bästa idag. Ja så varför gå till Rimnersvallen el engagera sig i Bohus Bataljon?Kanske krävs rejäl framgång? Gör säkert en del. Kan tro att flera i Bataljonen idag började "hänga på" klubben i samband med Allsvenskan t ex. Jag själv grundlade, som jag sagt tidigare, mitt intresse under Thordéntidens framgångsår. Framgång leder säkert till påfyllnad i supporterled. Annan väg att gå kan vara mer av lokala spelare. Ja för det tror jag kan skapa större samhörighet med klubb. Ja för att bygga ngn slags större identitet. Här kanske Grebbestads supportrar kan tjäna som exempel från närområdet. Ser framför mig när de kommer vandrande fram ur skogen vid Siljevi. Bengaler, sång o glädje för att stödja de egna. Serienivå alltså ej avgörande för om det går att skapa levande supporterverksamhet. Framgång även relativ sådan alltså, närhet, samhörighet o identitet får bli mina ledord här.Att hitta ideella krafter blir svårare och svårare. Vad tror du man kan göra för att vända trenden?Viktigt att uppgifter inom klubbarnas verksamheter fördelas på fler händer. Då tror jag att fler kan tänka sig verka. Får passa oss för att belasta individerna för mycket idag, då alla så rädda om sin tid. Vi kan glömma hitta personer idag likt sådana som fanns förr. Ja t ex någon materialförvaltare som tog hand om tvätt o allt i en sådär 40 års tid. Fler som delar på uppgifterna alltså.Att en klubb kan visa upp att den arbetar utifrån goda värden kan säkert dra till sig en o annan idealist. Kanske vad Erland H vill med Gröna LSK? Annars att t ex arbeta med integration el klar social inriktning på verksamheten. Ja liknande "alla lika välkomna i vår verksamhet, där vi deltager på lika villkor". Vad gäller min klubb IKO, så är jag mkt glad o stolt över verksamheten Grunden. Här tycker jag t ex, att t o m en neutral, men föreningsminded o samhällsengagerad individ skulle kunna gå in o ta en uppgift.Ja detta med samhällsinsats kan kanske dra till sig ideella krafter. Jag var knatteledare i IKO mitten o slutet av -70-talet. Gjorde det väl för att jag gillade IKO, men kanske också för att föreningslivet viktigt i samhället. Jag vill tro att samhällsinsatsen alltså fanns med för mig, ty jag engagerade mig utan egna barn i verksamheten.Sedan tycker jag att f d aktiva skulle kunna ge tillbaka lite, några år efter avslutad karriär. Här kan klubbarna kanske finna en del medarbetare, genom att aktiva hanteras väl under aktiva perioden. På så vis kan kultur o tradition i en förening också hjälpas leva starkt även framåt genom åren.Några individer kan också kanske lockas till en klubb, om det kanske kan påvisas att klubbens verksamhet gör skillnad, ja för många ungdomar o det omgivande samhället.. Uddevalla är en fantastisk idrottskommun. Vi har en bredd inom många idrotter. Jag personligen tycker att kommunen är dålig på att förvalta detta. Håller du med?Jag är ej insatt i kommunens allmänna policydokument i detta, men spontant kan jag tycka att mkt kunde varit bättre. Gillar ej brandkårsutryckningar el lappande o lagande, som med Landbadet t ex. I ärlighetens namn bör väl tilläggas här, att kommunen bättrat sig något med åren. "Elitmiljonen" kan tjäna som ett exempel här.Viktigt med tydlighet och öppenhet. Vad vill man? Vart är vi på väg i olika frågor inom olika idrotter. Långbänken kring nya badet o Rimnersvallen vs Torp Arena är exempel på sådant,som belyser tafatthet hos kommunen. Viktigt att kommunen gör klart hur den vill prioritera. Detta för att klubbarna inom olika idrotter skall veta vad de skall förhålla sig till. Kommunen kan säkert också lyssna av bättre med föreningslivet, innan s k idrottspolitiska beslut.Stort tack för din tid Hans.Kaffe och bulle bjuder jag på Skarsjövallen om du dyker upp där vill säga.Självklart kommer jag att dyka upp på Skarsjö. Tackar för inbjudan o tar gärna en kopp.