Inför matchen mot Vänersborgs IF.

Vi kollar med MR VIF Hans Adolfson om läget med hans lag.

Hahahahaha.......du har helt rätt analys där!!Det blir vår 6:e träningsmatch för året . Det kommer givetvis bli en väldigt tuff match för oss men samtidigt väldigt bra att få matcha mot så bra lag som Ljungskile SK.Ja, vi lyckades att kvala oss upp efter den nesliga slutomgången där vi tappade seriesegern. Tycker att det känns bra. Vi har jobbat på hårt på försäsongen. Sen handlar det ju för vår del att försöka etablera oss i 2:an. Det blir många spännande derbyn under året.Hahahahaha.......det kanske ligger något i det han säger, men nu är jag väldigt snäll.Det tror jag faktiskt att det gör. Både VIF och VFK är föreningar som växer och blir större. Föreningarna sporrar varandra till att utvecklas hela tiden.Vi fick vår konstgräsplan 2008 samtidigt som bandyarenan stod klar. Den byggdes där vi hade våra grusplaner så det var en kompensation för att de planerna försvann. Det är klart att man älskar att spela på fina naturgräsplaner, finns inget som slår det. Samtidigt så har konstgräset givit oss möjligheter att kunna träna på bra underlag året runt. Så jag är lite kluven i denna fråga.Bandyn har ju alltid varit nr.1 i Vänersborg men det har börjat svänga lite. Fotbollen har aldrig varit större i Vänersborg än nu. Det stämmer att Jonas gjorde det. Han är nu med och jobbar i Vänersborgs IF fotbollssektion. Hans yngsta grabb Nils har valt fotbollen nu istället för bandyn. VIF och IFK samarbetar idag.VIF och IFK har ju en historia ihop i och med sammanslagningen. Det kan vara olika arrangemang som klubbarna samarbetar i.Jag började spela fotboll i VIF som 5-åring. Sen har jag varit föreningen trogen förutom 2 år i IS Halmia i mitten på 80-talet och 1 år som ass.tr. i FC Trollhättan (2004)och 1år som tränare i Lysekils FF (2005). Så det är uppe i över 45 år som aktiv i VIF. Jag lägger all min tid i VIF. Föreningen betyder mycket för mig.Inga problem, Lars. Trevligt att prata med dig.