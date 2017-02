"Kikar" på läget inför lördagen.

Jag fick möjlighet att kolla med bägge lagens ledare inför matchen lagen emellan nu på lördag.

Bara bra, inga skador under eller efter matchen, samt att Niklas Holgersson är i full träning igen.Matchen blev ungefär som förväntad, mer hjärta än hjärna. Enkla fel blandade med bra saker, men en bra genomkörning för hela gruppen.Ett lag som nyligen spelade elitfotboll och har en tydlig målsättning om att ta sig tillbaka så fort som möjligt och satsningen på spelarmarknaden visardet tydligt.Att vi är strukturerade och lojala mot principer i försvarsspelet samt att vi är bättre i våra värderingar samt agerande med boll i uppspelsfasen vilkethänger samman med att vi måste vara tydligare i vårt uppspelsmönster gällande timing i rörelsen och kvalitet på passningen.Vi gick runt på alla bortsett från Niklas som var skadad i första matchen, så kommer vi även att göra på lördag. Det är därför det kallas”träningsmatcher”, här kan vi prova formationer samt folk på nya positioner.Det var faktiskt vår andra match för året. Vi hade GAIS också 28 januari. Resultat är för oss ganska ointressant så här tidigt utan vi ser bara på prestationen och där har gjort en bra, mot GAIS, och en mot Oddevold som vi inte alls är nöjda med! Vi hade stort bollinnehav i lördags men för dålig rörelse och fantasi för att såra dem på allvar. Oddevold gjorde det bra, men vi måste kunna skapa och driva upp tempot ännu mer.(min dåliga research Utsikten-GAIS 0-1)Kul att höra att folk tror på oss. Det betyder att vi gör något bra. Vi har fått in ett par nya spelare som vi tror passar in i vårt sätt att spela. Så självklart siktar vi mot toppen och mot Superettan , men det är det fler i serien som gör.Klubbledningen känner nog av det mer än vi tränare och spelarna gör. Allt är ju så cementerat att det är en hård kamp för att skapa förutsättningar, och locka publik till matcherna. Men det känns som att klubben flyttar fram sina positioner lite för varje år. Fotbollsmässigt handlar nästan allt om vilken division man spelar i, tror jag.Än så länge fokuserar vi på oss själva och vårt spel men lite vet vi allt. På pappret finns det erfarna spelare i truppen att bygga runt, tror det handlar mer om att klara omställningen till Division 1 med allt vad det innebär. Vi var i en liknande situation ifjol.Jag hoppas och tror att Utsikten kommer ut med energi, och tar tag i spelet från början. Tror det inte är någon hemlighet att vi vill ha bollen, styra matchen på våra villkor och anfalla med många spelare. Jag tror det blir en bra och sevärd fotbollsmatch.Det är många lag som har en uttalad målsättning att gå upp. Vi skäms inte för att säga det, Kristianstad, Landskrona , LSK vill säkert upp igen och så vidare. Jag glömmer säkert någon som sagt det rakt ut. Sedan är det alltid ett lag som överraskar och blandar sig leken likt Norrby förra året. Söderettan är en fysisk serie, och framför allt är de flesta lagen starka hemma. Skall du vara med i toppen måste treorna in på bortaplan.