Mogges tankar.

Mogge12 grunnar om LSK.

Min startelva:Strömberg - Jagne (eller Jack i fortsättningen)Hampus - Kitic - Wallin - JakobBoman - Mellqvist - Roger - KarlinZacKommentarer, forwards: Strömberg gör mål även om han oftast är lite väl långt ner i plan. Han är en bra framspelare och duktig i luften. Given.Jack var bättre som forward och är bra på djupet. Jonathan är helt enkelt ingen forward utan får ut mer av sin spelstil på innermitt där han kan kämpa ner motståndet (men en tränarfavorit som blir svårt att hålla utanför laget). Filipovic är en favorit (min) som behöver komma i bättre fysisk form OCH sluta gnälla på domare mm. En utmaning för tränare och Tommy själv att få honom motiverad och disciplinerad. Kanske mest lovande av alla om man kan slipa till honom. Mollapolci är en renodlad striker och sätter sina lägen. Nackdelen är att han måste få framspelningar och blir därför beroende av omgivningen mer än de andra forwards ovan.Mittfält: Hampus och Jakob är väl givna i dagsläget. Kitic och Wallin likaså. Wallin spelade upp sig sista timmen mot Qviding efter några dävna matcher innan. Här finns alternativet att sätta in JG (Jonathan) istället för antingen Kitic eller Wallin - allt beroende på form och motstånd.Sparkapital: Niclas Holgersson gjorde sin bästa seniormatch mot Qviding. Han har fått upp fysiken och jag tycker även att han blivit snabbare (som jag såg som hans akilleshäl tidigare). Han är en av få spelare som jag sett i truppen som kan spela både på kant och centralt.Försvaret: Hampus Bohman har blivit en injektion i försvaret med sin snabbhet och vilja att fylla på anfallsspelet. Detsamma gäller Karlin. Dessa två är givna som ytterbackar i min värld. Frölund har inte varit dålig på slutet, men har inte snabbheten, viljan, förmågan att fylla på och hjälpa till i anfallspelet OCH är inte så säker i försvarsspelet heller att han är given av den anledningen. Åldersmässigt är det bättre att satsa på Boman/Karlin och framöver även på Simon Svanberg som har snabbheten och offensivlusten.Mellqvist och Roger i förstauppställningen som mittbackar. Roger försöker bryta i stort sett varje uppspel INNAN forwarden fått bollen. Detta har gällt både utmed marken och i luften. Och han har även lyft Mellqvist att göra detsamma. Många av våra anfall mot Qviding började med omställningar på detta sätt. Linus Dahl är inget dåligt alternativ men hamnar strax utanför i dagsläget. Sparkapital: Gustav Hallberg , som innan Roger kom, spelade till sig en tredjeplats på mittbackspositionen. Har tagit stora kliv i utvecklingen sedan Kristianstadsmatchen i cupen i fjol. Kan han och Linus se och lära av "Big Dogs" (Mellqvist och Roger) under våren/hösten kan vi ha bra framtida mittbackar i dem.Målvakter: Zac är förstavalet i dagsläget. Han är mycket bra ute i straffområdet, men hittills bara när det är utmed marken. I luftrummet är han i vanligt LSK-anda kvar på mållinjen för mycket. De ständiga "away" måste bort för att ge försvaret arbetsro. Men mer sparsam och vettig dirigering av försvarsspelet OCH mer aktiv i luftrummet har vi en fantastisk målvakt. Detsamma gäller Simon (förutom "away") som dessutom har omställningen från en lägre division att handskas med.Summa summarum: En riktigt välbalanserad trupp om man ser till positioner och ekonomiska förutsättningar. Fjärran från kockelimojjan från i fjol både vad gäller spelarvärvningar som den fysiska uppbyggnaden av dem.Spelmässigt vill jag se mer kantspel där YM och YB hjälps åt mera att komma "2-mot-1" OCH att inläggen är bättre tajmade OCH att forwards kommer på rätt ställen vid dessa tillfällen (alltså en går på första och nästa på bortre stolpen och fler spelare fyller på...). Försvarsmässigt var det mer aktivt mot Qviding och det gav resultat. Det är när vi passivt tittar på boll/bollförare och glömmer av motståndarspelarna utan boll som vi fått bekymmer. Och glöm inte att bollen ofta kommer till vår BORTRE stolpe också - liksom den gör i anfall... :-)Hittills har det blivit många mål på individuella prestationer. Det hade varit skönt med lite fler "spelidémål" också.När det gäller förväntningar på säsongen måste vi komma ihåg att det satsats friskt på många håll. På andra håll har många lag dessutom gjort fantastiska försäsonger. Det finns inte många strykgäng och därför MÅSTE vi vara ödmjuka och se neråt till att börja med. Det har blivit ganska vanligt att lag uppifrån rinner rakt igenom en division till.2014 hade jag svårt att se fyra lag som skulle vara sämre än oss och det kanske var en liknande inställning i laget som gjorde att det presterade så otroligt bra då.Spelarmaterialet finns för stordåd. Rätt inledning, bra stämning i truppen och lite tur så KAN det gå långt. Glöm bara inte att det finns många kompetenta motståndare därute som vill detsamma som vi.NU KÖR VI!!!!!!!!!!!!!!!!!!