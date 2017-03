Ordföranden har ordet.

2017-03-25 11:12:00

Jag har fått förtroendet att bli LSK FANS nye ordförande. Det är en ett uppdrag jag ska försöka förvalta väl. LSK har jag haft i mig sedan en vän lurade upp mig till fjället på match, sedan var det klippt. Är väl en tjugofem år sedan kanske mer. Satt alltid på Rimnersvallen och tittade på IFK Uddevalla som jag då tyckte spelade en jättebra fotboll. Men efter att inandats alpluften var det klippt. Ljungskile har alltid varit ett långfinger mot etablissemanget och belackare har det funnits i överflöd.Men på något vänster har man alltid rett ut stormarna. Har funnits ett "j..laranamma" som varit unikt i fotbolls sverige . Det har iallafall tilltalat mig.LSK FANS ska alltid se klubbens bästa och inte enskilda personers väl. Under det otroligt turbulenta 2016 var det mycket ljus på vår lilla supporterklubb. Vår erkänt duktige krönikör Henrik Jonsson satte fingret på problematiken och det fick lokalmedia att gå i spinn. Artiklar och insändare kom i Bohusläningen och olika versioner flödade. LSK FANS ska fortsätta att också vara en granskande supporterklubb. Att vara granskande betyder inte att man är nyfiken, det tyder på att det finns ett engagemang hos medlemmarna. Att medlemmarna vill klubben i sitt hjärta väl. Att våra medlemmar gillar sin klubb råder väl inga tvivel om när man samlade in Filip Karlin s utvecklingsbidrag snabbt och lätt. Stort tack till alla som bidrog.En supporterklubb ska vara öppen och tillgänglig för alla. Det är något som vi måste bli bättre på. Alla oavsett ålder och kön är välkomna och ska känna sig delaktiga. Det är något som vi ska jobba på under 2017 och bli bättre på. Har ni förslag på förbättringar så är vi oerhört tacksamma bara maila in.Medlemsavgifterna och gåvor som kommer in går oavkortat in i vår verksamhet. Vårt mål är att ge laget stöd på så många bortamatcher som möjligt. Vi nyttjar oftast minibussar då det är ett bra sätt att komma iväg. För man gör skillnad på plats så enkelt är det. Det har många spelare i laget vittnat om när de kommit fram efter en match och tackat. LSK FANS har ett gott rykte ute i Sverige vilket vi som åkt en del känt av. Nästan alltid har vi välkomnats och blivit väl omhändertagna fått bra platser. Vi håller också på att se över lite nya attiraljer inför seriestarten. Har ni förslag på detta maila gärna oss. info@lskfans.seFöljande är på gångKick off mot Utsikten.Bortapremiär då vi kommer åka otroligt billigt till Skövde. 20 spänn!!! (medlemsskap krävs) Stor buss. Vi kommer att stanna till på O learys i Skövde där vi fått ett kanonpris på mat och en dryck. Det tackar vi O learys för.Klubbmästerskap i fotbollsgolf med grillning. Fina priser utlovas.Dubbelderby mot IKO. (mer info om dessa kommer ut senare).Vill du bli medlem så är det 100 kr eller 200 kr (guldmedlem) pg 168750-8 Swish 1231731033 Vill du bara skänka pengar är det samma konton som gäller.Välkomna till LSK FANS. VI TAR DOM MED TRAKTORN!!!!Vi fortsätter våra inför artiklar. Nu är det Norrby (inte Micke) utan Norrby IF som vi möter.Ett av västra Sveriges mest prestigeladdade derbyn ska spelas på Valhalla nu på lördag. GAIS-LSK Vi hör med lagens tränare hur läget är.Följ den löjliga säsongen med Ljungskile SK i Superettan. Vilka kommer och vilka går? LSK FANS bevakar Silly Season 2016/2017 och samlar rykten och fakta i denna artikel.Vi kollar med MR VIF Hans Adolfson om läget med hans lag.Våren nalkas och cupäventyret tar slut.Dags för årsmöte för supporterklubben.Cupen fortsätter.Hampus Dahlqvist ny i LSK från IFK Göteborg. Vi kollar lite med han.