Peter Mandic svarar.

Då har ytterligare en spelare presenterats.Vem är då han?

Hej Peter och varmt välkommen till Ljungskile . Hur känns detta att kritat på för LSK?Hallå! Det känns fantastiskt bra! Redan första veckan fick jag ett proffsigt intryck av Ljungskile och gubbarna i laget så det kändes helt rätt att krita på.Vad är skillnaden på träningarna mellan din gamla klubb VFK och LSK?Framför allt tempot på träningarna, man måste alltid vara på tårna och hela tiden vara vaksam på vad som händer runt dig! Är du inte det så går det undan! Varje misstag straffar sig på den här nivån.Du har gjort 17 mål på 90 matcher, det är inte illa för en mittback. Är du så målfarlig?Ja det kan stämma, du verkar ha bättre koll än mig haha! Ja jag gjorde 10 mål i divison 2 mitt första år i VFK då vi var nykomlingar, och året efter blev det en del mål också. Jag har tagit alla straffar i VFK så det är därför jag gjort en del mål. Men hälften gjordes på fasta situationer. Älskar att få avgöra matcher!Jag har följt VFK och dig förra året. Du imponerade speciellt i matchen mot Grebbestad borta. Oj vad bra ni/du spelade.Ja den matchen spelade vi riktigt bra, höll nollan och vi gjorde 3 eller 4 framåt? Så den matchen är jag nöjd med.Men vad hände med VFK efter uppehållet? Var så säker på att ni skulle toppa serien när den tog slut.Ja du, det finns nog flera anledningar till det som jag inte vill ta upp här. Men en grej är att flera spelare lämnade under säsong vilket jag tyckte förstörde harmonin vi hade i gruppen. Ja vi gjorde en kanon vår och hade lag att vinna serien, men gör man en sådan höst så förtjänar man inte att vinna serien.Vad är dina styrkor som spelare?Min vänsterfot, mitt huvudspel, mitt snack på planen, min följsamhet och mina straffar! Målfarlig är väl också en styrka i sig.Hur ser du på säsongen 2017?Det ska bli en väldigt spännande säsong där jag hoppas vi krigar om seriesegern, det ska va målet att ta oss upp i superettan igen!Bengtsfors IF, IF Viken, Vänersborgs IF, IFK Trollhättan.Vänersborgs FK.Här är dina gamla klubbar. Så nu vet vi var du har spelat. Men finns det något annat kul om dig vid sidan av fotbollsplanen?Ja det finns en grej faktiskt, jag är en jävel på pingis! Jag är Gymgrossistens (mitt jobb) mästare i pingis! Snackade med Bosse om pingisen och han skulle också vara en jävel på pingis så en dag ska vi allt ta en match.Du kommer att få däng av brevbäraren.Den matchen vill jag se.Kanske nåt att låta många se??:)Låt inte lura dig av Bosse:) Han är Ljungskiles svar på JO Waldner.Haha ja jag skulle vilja möta brevbärarenEn publikmatch!LSK har en liten men aktiv supporterklubb. Är nästan på alla bortamatcher. Vad betyder det att folk stöttar på plats?Det betyder såklart väldigt mycket, det är alltid grymt när folk brinner lite extra för sin klubb.Tack Peter för din tid och återigen välkommen till den bästa o trevligaste klubben i väst.Tack så mycket! Underbart att vara här!!