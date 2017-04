Seriepremiär!!

Vi kollar med Glenn om läget.

Det känns väldigt inspirerande och ärofyllt. Jag identifierar mig själv väldigt starkt med klubben och det som klubben alltid enligt mig stått för, hårt arbete, lojalitet, disciplin och alltid underdogstämplad.Väldigt bra, vi har en liknande syn på ledarskapet men också fotbollsfilosofin för att få ut max av manskapet. Ett väldigt prestigelöst samarbete med lagets och klubbens utveckling i fokus.Många matcher har varit bra, trots helt nytt lag. Men få har varit bra över 90 min. Vi har avsiktligt mött bra lag för att få tydliga och brutala svar vad vi måste jobba hårdare med och tycker vi fått det.I det stora hela tycker jag vi haft en bra uppkörning med många fina matcher. Nu glädjer vi oss bara att få köra i gång.Med risk för ett långt svar : Om vi börjar med att truppen idag är 18+2 och att 15 av dem är nya spelare så förstår du säkert att det funnits utmaningar. Alla skall finna sin plats i hierakien samt att flera av dessa kommit in sent. Som jag sagt många gånger, att bygga fungerande relationer tar tid och behöver ibland experimenteras med för att finna rätt modell. Det som är positivt är att vi har ej stressat fram någonting utan verkligen tittat på karaktärenhos spelarna och valt dem med omsorg för att dem skall passa in i vår tanke att spela med oxå kravställningen vi har. Vi har haft målsättningsmöte självklart där vi har ett resultatmål men den största fokusen ligger på olika prestationsmål i vardagsarbetet.Är vi tillräckligt noggranna och kravställande i vardagen kommer våra resultat under året bli bra, men det ni alltid skall få se är ett lag som jobbar oerhört hårt och är disciplinerade, detta låter kanske inte så upphetsande men det är enkla grunder som alltid måste göras oavsett motstånd.LSK skall inom tid tillbaka till elitfotbollen igen, men för att det skall ske måste vi lägga en träningskultur som håller sportslig kvalitet men oxå en ekonomi som är i balans. Jag vet att det jobbas hårt på bägge fronterna.Enkelt, seger mot Utsikten!Tack LSK fans, vi behöver ert stöd och räknar med det!!Nu kör vi!!!