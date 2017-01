slantapåförLSK - Swishkampanj för LSK:s återkomst till eliten - Lottdragning SNART!

LSK FANS startar Swishkampanjen #slantapåförLSK

Hej LSK:are,Nu gör vi ett upprop till för vår insamling #SlantaPåFörLSK! Insamlingen kommer att bidra till utbildningsbidraget för det lovande nyförvärvet Filip Karlin . Målet är att samla in 10.000 kronor de närmaste dagarna.Ni som är med och bidrar i insamlingen, via Swish eller Plusgiro, är automatiskt med i en lotteridragning. Reglerna är enkla - man får en lott för varje 100 kr man bidragit med. Första pris är ett årskort för LSK på Uddevalla Arena. Andra pris är en matchtröja som LSK skänkt till oss och tröjan är ingen mindre än den som publikfavoriten Peiman Eliassi haft under 2016. För att deltaga skall bidraget vara Swishat/Inbetalt senast 31 januari. Vinstdragningen kommer att ske i början av februari i LSK-shopen.Swishnummer är 123 173 10 33 alternativt är att betala in på vårt Plusgiro, 168750-8Så kom igen - Swisha på för LSK!