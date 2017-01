2017 - vad vi ser fram emot: Del 2

Adjö 2016, välkommen 2017. I två delar blickar ett antal MFF-profiler framåt. Mot det som komma skall.

Guldhjälte från 2004, född i Sundsvall men är en Malmöpåg"Jag ser verkligen fram emot ett bättre musikår där inte så många stora artister lämnar oss med så mycket ogjort!Förväntar är fel ord, men hoppas och tror att 2017 är året då våra 2 stjärnor för alltid spikas fast på vår tröja utan att nån jävel kommer och gnäller om det!För egen del så hoppas jag att de mina och jag har fortsatt bra hälsa så dom kan försöka utmana mig i golf i år igen..."***Regissör, producent och ex-chefredaktör för Himmelriket"Vad jag ser fram emot 2017?För mig är kärleken till Malmö FF en strimma ljus i en annars mörk och absurd värld där pengar styr och kapitalismen allt tydligare visar sitt fula rätta ansikte som roten till orättvisor, polarisering och otrygghet.Jag ser fram emot att glömma allt runtomkring mig.Jag ser fram emot ögonblicket då tiden står stilla.Jag ser fram emot Mattias Svanberg som med en tvåfotsdribbling just utanför straffområdet tråcklar sig förbi FCK:s mittförsvar, avlossar ett välriktat vristskott som borrar sig in i nätmaskorna och malmöpubliken som exploderar i vild eufori över att Malmö FF åter är i Champions League."***Spelare i Malmö FF, vilket är det finaste som finns"1 april.Tror dessutom att Ben kommer göra försäsongen till ett krig."***Kommunikationschef i MFF, tidigare ordförande för MFF Support"Mina tankar om 2017 är...... att alla som kommer till Swedbank Stadion är en del av stämningen som supportrarna skapar... att jag hoppas att vi åter igen slår publikrekord på Stadion... att vi fortsätter den fina trenden vi haft de senaste åren med att allt fler läser på mff.se och följer oss på sociala medier... att vårt månadsmagasin "MFF i Europa" ligger uppe mellan juni och december... att jag kommer få vara på Hipp en kväll i höst och vara extra gladSka jag ta några personliga saker så hoppas jag att få uppleva ett antal konserter av hög kvalitet. Bland annat kommer jag att se Bon Iver tillsammans med en tidigare kollega till dig på Himmelriket, Nils Byrfors.Ofta tittar man ut i världen för att hitta spännande resmål, men i år har jag tänkt att försöka hitta nya och trevliga smultronställen här i Skåne. Avslutningsvis har jag en förhoppning om att det ska visa sig att jag faktiskt kan åka skidor. Jag ska för första gången i mitt liv åka till en skidort och jag är inte speciellt sugen på att enbart sitta i en pulka i sex dagar."***Trädgårdsmästare och ses bland annat i SVT:s Trädgårdstider"De enkla sakerna först: att vi vinner allsvenskan och går sedan så långt som möjligt i Europa. I allsvenskan ser jag gärna att vi krossa alla 08/031-lag, helst på ett förödmjukande sätt. De andra är det ok om det är typ 1-0 i princip. Man ska inte överanstränga sig i onödan lärde jag mig i div 4-korpen. Europa är en bonus, som pengar styr nu är det svårt men man måste försöka. Hade varit roligt att träffa på ett normalt lag i NL, DE eller UK som vi har en rimlig chans emot.På match kommer jag ge allt vokalt och sjunger non-stop som vanligt, har flyttat ner med polarna under 2016 och står mycket närmare planen som omväxling. Lite annorlunda men jag har alltid flyttat runt lite. Hoppas på att folk är crazy på läktaren och inte slappnar av och tror vi har redan vunnit, inget slår det när man kan hoppa helt bananas som efter Rakips mål mot IFE. Hoppas Yoshi, Rakip, Pa, Teddy och Vindheim slår igenom på riktigt 2017. De stora pojkarna fixar det ändå.Personligen, allt det här ältandet om tränaren bryr jag mig mindre och tänker inte lägger mig i. Mitt jobb tar mycket tid och sedan har jag barn och en fantastisk sambo, jag tänker mest på dessa saker: mina relationer, jobbet och MFF, då har jag inte tid att slösa på val av tränare. Nu har vi en kolonilott så det ska byggas klart till Gbg borta har jag lovat.Sist, när jag går på match känner jag mig så otroligt positiv bara jag kommer in i stadion, när jag ser folk jag känt från mina 25 år som supporter och från jobbet. Klubben enar vår stad enormt mycket. Det känns att alla kan komma överens eller i alla fall har en diskussion på ett civiliserat sätt. Att hälsa på folk på stå eller hoppa vilt upp och ner och krama helt okända människor efter ett mål är för mig en väldigt positiv sak och ger mig kraft att kämpa igenom livets svårare stunder."