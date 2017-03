Årets enda nyförvärv.

6 dagar kvar: Nog med nytt?

Sex dagar kvar till Malmö FF:s allsvenska premiär. Likt alla andra år räknar Himmelriket ner genom ett antal frågor för redaktionen att ta ställning till. Idag: Har MFF värvat nog?

1 KOMMENTARER 656 VISNINGAR 1 KOMMENTARER656 VISNINGAR HIMMELRIKET

2017-03-26 08:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Malmö FF

Malmö FF

2017-03-26 08:00:00

Malmö FF

2017-03-25 08:00:00

Malmö FF

2017-03-24 14:28:00

Malmö FF

2017-03-24 14:04:00

Malmö FF

2017-03-23 17:52:26

Malmö FF

2017-03-22 16:14:00

Malmö FF

2017-03-22 12:00:00

Malmö FF

2017-03-20 06:47:00

Malmö FF

2017-03-19 18:09:00

Malmö FF

2017-03-19 09:46:00

ANNONS:

För säsongen 2017 är jag förträffligt nöjd undantaget att jag gärna sett en mittback till. Viss oro finns även såklart för kontraktsläget inför nästa säsong och jag hade gärna sett att den oundvikliga spelarrotationen redan påbörjats.Klart man hade velat se ytterligare någon spelare, men då ska det vara någon som går rakt in i elva. Men en mittback till skulle behövas.Jag är rätt nöjd faktiskt. Truppen känns jämnstark med fjolårets och väl rustad för säsongen. Orosmomentet är truppbredden och de många utgående kontrakten.Jag tycker det är ok. Truppen kan alltid spetsas till men den vi har är väldigt bra som den är.Less is more skulle jag tro.Tycker det är bra att jobba vidare med truppen från förra året. Men någon trevlig förstärkning till sommaren tackar jag inte nej till.Ja, fler värvningar är faktiskt att önska. Helst en innermittfältsmotor till.Hade gärna sett en anfallare till, främst sett till Europaspelet i sommar.Jag tror att man räknar med bra utveckling på en del spelare som fick mindre speltid i fjol och det är onekligen spännande att följa hur det kommer att falla ut. Den sportsliga ledningen (läs Danne) ser ut att agera med lugn och självförtroende. Dessutom har MFF gjort starka sommarfönster när det har behövts de senaste åren, så jag är försiktigt optimistisk.Sånt är alltid svårt att svara på innan tävlingssäsongen börjat, men det känns ändå ok. Sen när CL-kvalet drar igång kan det behövas spetsförvärv på vissa positioner, men det får vi ta då. För Allsvenskan bör det vara ett fullt tillräckligt spelarmaterial.Det svider fortfarande lite att Hamad gick till Hammarby, även om det låg ett klokt beslut bakom. Annars, nej.Det återstår att se. Om Johan Wiland håller sig hel och frisk, så är jag lugn. Om mittbackarna håller sig hela och friska, så är jag också lugn. Om inte, ja då tror jag att vi hade behövt värva ytterligare några. Och: nu lär det ju inte ske, men en målgörare hade jag inte tackat nej till. Vi har inte direkt öst in mål under försäsongen.Nja, jag hade väl gärna sett att vi hade plockat in någon spelare till som spetsat och breddat truppen. Men jag förstår att vi inte vill blöda ekonomiskt och tanken är ju inte att vi ska använda kapitalet till att bygga kortsiktigt så jag kan väl förstå.Samtidigt känns lite jobbigt att vi inte kan erbjuda spelare som Thern och Hamad en naturlig hemvändning (Jag har dock full förståelse för att vi inte kan erbjuda dem nyckelroller eftersom ingen av dem ser ut att ha en given startplats i nuläget)På numerären känns vi fulltaliga, och ska det finnas nån möjlighet att infria målsättningen att släppa fram egna ungdomar kan vi ju inte ha tre man på alla/vissa positioner. Men det är klart, en riktigt vass målskytt hade såklart inte varit fel.Sex dagar kvar till Malmö FF:s allsvenska premiär. Likt alla andra år räknar Himmelriket ner genom ett antal frågor för redaktionen att ta ställning till. Idag: Har MFF värvat nog?Sju dagar kvar till Malmö FF:s allsvenska premiär. Likt alla andra år räknar Himmelriket ner genom ett antal frågor för redaktionen att ta ställning till. Idag: Vem gör flest mål?Om goda klubbar och onda klubbar, och hur mycket som spelar roll egentligen.Detta var nog den match som jag hade minst bilder i kameran ifrån. Det visar på hur lite MFF befann sig i organiserade anfall nära motståndarnas mål. Men några bilder och lite positivt blev det till bildspecialen.Det allsvenska genrepet mot AFC Eskilstuna blev ett fiasko. Motivation, rörlighet och stabilitet saknades för att rubba nykomlingen.Malmö FF spelar imorgon sin sista match innan den efterlängtade premiären. Manskapet är något brandskattat eftersom flera spelare är iväg på allehanda landslagsuppdrag, men det ger å andra sidan en del spelare som är utanför den tänkta startelvan chansen till spel.Erdal Rakip imponerade mot Molde, Magnus Pehrsson imponerar på spelarna - veckans lista är här."Nu har MFF kommit hem från Marbella och endast en match återstår att spela innan premiären mot IFK Göteborg den första april. Sitter inte det som ska sitta så finns det inte mycket tid kvar."Malmö FF U19 besegrade i dag Mjällby med 2-1 i ligacupens sista omgång. På en dålig plan 9 på stadionområdet bjöds ett hundratal köldtåliga åskådare på ett stabilt Malmöspel med bud på många fler mål.Trots bra spel hade MFF ännu en gång svårt att faktiskt vinna.