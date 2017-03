7 dagar kvar: Pawel blir skyttekung

Sju dagar kvar till Malmö FF:s allsvenska premiär. Likt alla andra år räknar Himmelriket ner genom ett antal frågor för redaktionen att ta ställning till. Idag: Vem gör flest mål?

2017-03-25 08:00:00

Jag går på. Han lär vara kvar hela året, spelar bara anfallare och kom igång förra hösten när han inte behövde lägga upp allt till Örnen.Jag satsar på. Det blir hans år i år.Ouff, tror det blir tajt om det i år, alltså. Känns som ett sådant år där 3-5 gubbar hamnar mellan 7-11 mål. Tror dock attblir den som gör flest. Ska vi säga att han landar på 11 då?Rossi. Tveksamt om Berget stannar året ut och de övriga anfallarna har inte alls den kvalitén sombesitter.. Den anfallare som har bäst odds för att starta flest matcher Är dessutom andre straffläggare och måste prestera för att göra reklam för sig inför 2018.Vi saknar en självklar kandidat här. 2016 vann Kjartansson överlägset trots endast en halv säsong i klubben. Bakom honom kom Rosenberg, Berget och AC. Jag tror att vi kommer att få segigantiska genombrott i år, och ett sådant innehåller många mål. Tillräckligt många för att bli intern skytteligavinnare.på 14 mål - Om han får fortsätta på topp. Mackan stannar strax under 10 och där kommer även Cibicki.Det görpå nio gjorda mål. Tätt följd av Pawel på åtta. AC på sju. Samt Berget på sex.Laget före jaget, vi har ingen naturlig målskytt men vi har väldigt många duktiga spelare. Hoppas att Pawel får större utdelning men eftersom MP verkar vilja använda honom som ytter lär det utebli.. Jönköpings-succén fortsätter!Jag tror inte någon ikläder sig en utpräglad skyttekungs-roll i år. Det är ett potentiellt orosmoln, men det kan förstås också vara positivt med ett utspritt målskytte. Flest mål tror jag attgör. I alla fall under förutsättning att han inte lämnar i sommar.. 2017 blir Pawels år. Kvaliteten finns och jag har en känsla av att om bara något mål trillar in så kommer ketchupeffekten.Det blir nog inga 20 mål, men omfår hålla sig hyfsat hel under året tror jag att sisådär 10-12 nätkänningar bör räcka till internseger.Sju dagar kvar till Malmö FF:s allsvenska premiär. Likt alla andra år räknar Himmelriket ner genom ett antal frågor för redaktionen att ta ställning till. Idag: Vem gör flest mål?Om goda klubbar och onda klubbar, och hur mycket som spelar roll egentligen.Detta var nog den match som jag hade minst bilder i kameran ifrån. Det visar på hur lite MFF befann sig i organiserade anfall nära motståndarnas mål. Men några bilder och lite positivt blev det till bildspecialen.Det allsvenska genrepet mot AFC Eskilstuna blev ett fiasko. Motivation, rörlighet och stabilitet saknades för att rubba nykomlingen.Malmö FF spelar imorgon sin sista match innan den efterlängtade premiären. Manskapet är något brandskattat eftersom flera spelare är iväg på allehanda landslagsuppdrag, men det ger å andra sidan en del spelare som är utanför den tänkta startelvan chansen till spel.Erdal Rakip imponerade mot Molde, Magnus Pehrsson imponerar på spelarna - veckans lista är här."Nu har MFF kommit hem från Marbella och endast en match återstår att spela innan premiären mot IFK Göteborg den första april. Sitter inte det som ska sitta så finns det inte mycket tid kvar."Malmö FF U19 besegrade i dag Mjällby med 2-1 i ligacupens sista omgång. På en dålig plan 9 på stadionområdet bjöds ett hundratal köldtåliga åskådare på ett stabilt Malmöspel med bud på många fler mål.Trots bra spel hade MFF ännu en gång svårt att faktiskt vinna.Nytt norskt motstånd väntar för MFF i morgon lördag.