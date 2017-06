AFC Eskilstuna och ”företagsfusionerna”

I en cynisk krönika går Harald Perby i brist på historisk statistik igenom vår nästa motståndares brist på historia.

et är svårt att skriva en krönika om AFC Eskilstuna s historia eftersom frågan är om klubben har någon. Hela historien med klubbstarter, fusioner, en split och flyttar av verksamheten till ett område där det skulle kunna finnas en marknad påminner mer om vad som sker i delar av företagsvärlden än vad som ger framgång inom fotbollen.Enkelt sammanfattat är AFC Eskilstuna en skapelse på två ben: ett i norra Stockholm och ett i Eskilstuna. Båda benen är statistiskt sett träben och de historiska mötena med Malmö FF är få. Stockholmsbenet har uppträtt under diverse alias som Väsby IK, FC Café Opera, FC Café Opera/Djursholm, Väsby United, Athletic FC och AFC United. Här ett försök att reda ut hur detta träd av ”företagsfusioner” ser ut:1924 bildades Väsby IK.1991 bildades Café Opera av Alessandro Catenacci, ägare till nattklubben med samma namn.Ca 2000 samarbetade två klubbar som Café Opera/Djursholm men det blev skilsmässa efter ett par år när Djursholm drog sig ur.2005 slogs Väsby IK och Café Opera ihop till Väsby United.2007 startade Alex Ryssholm Athletic FC.2010 fusionerades Athletic FC och Väsby United till AFC United.Ingen av dessa klubbar har tidigare spelat i allsvenskan. Malmö FF slog Väsby IK två gånger under året som är en lucka i den allsvenska historien men har revansch på Väsby United att fordra efter en mardröm till cupmatch på Vilundavallen 2006. Den var ett fiasko i klass med Landskrona matchen förra året (jag upplevde båda eländena på plats). Väsby United gjorde 1-0 på hörna redan i andra minuten och efter det hände inte mycket mer än att domaren lät en fulspelande Väsbyit sparka sönder två malmöspelare utan att få ett välmotiverat rött kort. Malmö FF spelade stereotypt och krampaktigt och var inte särskilt nära att vända matchen.Vad gäller hemmaplaner för Väsby United/Väsby IK/Café Opera/Athletic FC/AFC United tycks klubben ha valsat runt mellan ett par olika planer i norra Stockholm och inför denna säsong drog hela baletten vidare till Eskilstuna, hittade en lokal kompanjon och blev AFC Eskilstuna.Eskilstunabenet grundades år 1907 som IK City men bytte år 2000 namn till Eskilstuna City FK. IK City parkerade inför säsongen på plats 62 i maratontabellen, näst sist före Billingsfors. Räknar vi samman IK Citys och AFC Eskilstunas poäng i år har hybriden tagit i genomsnitt 0,32 poäng per allsvensk match. IK City lyckades under sin enda tidigare allsvenska säsong 1925/26 bara ta en enda seger (mot lokalrivalen IFK Eskilstuna) och spelade tre oavgjorda matcher. Med årets fyra poäng har hybriden för närvarande 17 poäng upp till Stattena IF som inför denna säsong var sämsta lag med två säsonger i serien.IK City tycks Malmö FF aldrig ha mött i något seriesammanhang eftersom lagen inte har spelat samtidigt i allsvenskan eller någon annan serie.Inget ont om staden Eskilstuna i övrigt men fotbollsmeriterna är inte lysande. Även lokalkonkurrenten IFK Eskilstuna har spelat allsvenskt, senast 1964. Under sina 14 säsonger har laget förlorat tvåsiffrigt tre gånger, vilket de är ensamma om i allsvenskan. IFK Eskilstuna har dessutom släppt in allra flest mål i en allsvensk match när de förlorade med 13-1 mot Helsingborg s IF i oktober 1928. Malmö FF har positiv statistik mot det laget men marginalen är bara två vinstmatcher, IFK Eskilstuna har mestadels varit uppe under Malmö FFs svagare perioder.Detta blev en krönika som kraftigt dissar den kommande motståndaren. Nu är fotboll just fotboll, en krönika avgör ingenting. Matchen ska spelas och vad som helst kan hända. Tyvärr har MFF ibland en obehaglig tendens att slappa av alldeles för mycket mot bottenlag. Jag har inte hållit räkningen på hur många gånger Malmö FF har tappat poäng eller ännu värre förlorat sådana matcher. Till det kommer en närmast notorisk oförmåga för Malmö FF att vinna omstarter efter sommaruppehållet. Varningssignalen till Magnus Pehrsson är därför: gör inte om Sören Åkebys misstag under cupmatchen 2006 och skicka in ett halvmotiverat och reservfyllt manskap mot ett gäng som hittills inte har visat allsvensk klass.