AIK - MFF 0-1: Så jävla enkla tre poäng

Malmö tog på nytt en seger sent när Wolffen hittade Carvalho på övertid.

Efter två raka matcher utan seger satt Malmö i en sits där man tappat den stora serieledning och vid en ny icke-seger skulle IFK Norrköping gå upp som ny serieledare. För att göra än mer besvärligt lämnade Lasse Nielsen återbud sent på grund av en vadskada vilket gjorde att Magnus Pehrsson fick justera om och han valde att flytta ner Oscar Lewicki bredvid Felipe Carvalho i backlinjen, vilket gjorde att mittfältet formerades med Berget, AC, Rakip och Youtun.Matchen började tveksamt för MFF:s del och AIK dominerade den första delen av halvleken. Markkanen hade ett par fina lägen, och även Jesper Nyholm kunde ha spräckt Wilands nolla under inledningen men Malmö stod pall och började äta sig in i matchen på allvar. AIK bjöd på en hel del hörnor, men det var inte där Malmö skapade chanserna utan vid omställningar och välfungerade press. Rosenberg skapade sig själv en chans efter 25 minuter när han stal bollen från Nyholm, sprang fri men hans avslut var trubbigt och målvakten räddade skottet.Efter det skapades en mängd chanser. Cibicki hade två ypperliga lägen men avslutade svagt. Christiansen fick ett fint läge efter passning från Yotun men skottet satt strax utanför stolpen. Som så många gånger nuförtiden....En svängig halvlek med mängder med chanser åt båda hållen. AIK började bäst, men Malmö tog sig tillbaka och att det var oavgjort var inte speciellt märkligt. Sett till chanserna var dock det mållösa resultatet märkligt. Noterbart var också hur mycket spelarna halkade runt på mattan där ute. Fullständigt värdelöst underlag att spela fotboll på.I andra halvlek mattades tempot och chanserna blev betydligt mer lätträknade. AIK höll betydligt fler spelare på rätt sida bollen och Malmö hade svårt att driva upp tempot och luckra upp AIK:s försvar.Vid något tillfälle lyckades Malmö som när Cibicki tog sig förbi sin försvarare och spelade in bollen perfekt till Berget som dock inte kom rätt till bollen och stötte den utanför. Ett ganska typiskt anfall för MFF den senaste tiden - Först en bra prestation och sen ett dåligt avslut.Det såg ut som om det skulle sluta 0-0. Malmö försökte gå för seger men såg inte ut att ha ork eller kvalitet att skapa något tillräckligt farligt mot ett AIK som verkade nöjda med en pinne och främst såg till att hålla sig på rätt sida.Men så.. Inhopparen Eikrem fick yta efter en snabb frispark och med ett perfekt inspel i boxen hittade han in till Felipe Carvalho som med smalbenet skickade in bollen bakom en maktlös Linner i AIK-målet. 1-0 i den 93:e minuten och AIK kunde såklart inte svara.Tre poäng och försvarad serieledning.Bra så.------------I mångt och mycket gör vi på nytt en stark insats, även om det knappast är så att vi totalt spelar ut AIK.Däremot är målskyttet för tillfället helt under isen.------------Cibicki och Berget skulle förmodligen båda må ganska bra av att sitta på bänken ett tag.------------Mycket skriverier om Cibickis flasksparkande efter han byttes ut. Själv är jag betydligt mer orolig för hans formkurva, egoistiska spel och fiskande efter chanser som gör att han inte blir tillräckligt delaktig.Bättre i andra halvlek, men första halvleken är hemsk.Men situationen när han spelar fram Berget visar vilken fantastisk fin fotbollsspelare som finns där inne.------------Carvalho och Lewicki var ett riktigt bra mittbackspar måste jag säga.------------Flera spelare i AIK är riktigt bra - inte minst på mittfältet. Jag gillar framförallt Blomberg och Thern.------------Rosenberg och Wiland är i total särklass i första halvlek.Totalt över hela matchen har de konkurrens av framförallt Tinnerholm, Yotun och vårt mittbackspar.------------Vad har hänt med Jesper Hussfeldt? Fantastisk kommentator förr.I dag upptäckte jag att han är lyrisk till... ja.. allt typ. Det är helt sanslöst vad han tycker mycket är bra.Frisparkar som tar i muren. Målvaktens placering när skottet går mitt på mål. Ett instick när andra alternativ helt saknas.Det tar lite udden av rimligt beröm när man hyllar precis allt som händer.------------Ska dock sägas att det var en bra match mellan två bra lag.------------Självfallet är det mycket tillfälligheter när man avgör sent.Men när man har så mycket kvalitet på bänken som med Eikrem, Svanberg osv är det heller inte speciellt överraskande att det blir mycket sena mål.------------Nu njuter vi ikväll och sen laddar vi för J Södra.------------Just ja. BOOF!