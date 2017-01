Alex minne drog in storsumma

Den årliga turneringen Alex minne gick av stapeln under lördagen i Kombihallen. Sammanlagt drog välgörenhetsarrangemanget in över 57 000 till Cancerfonden, något som är mycket värt att belysa!

Under lördagen spelades den årliga välgörenhetsturneringen, Alex minne. Turneringen arrangeras av Ylva Widebäck, Molly Kummel och MFF Support. För er som inte känner till bakgrunden till turneringen, arrangeras den för ändamål i att samla in pengar till Cancerfonden. 2008 somnade MFF Supports styrelsemedlem, Alex, olyckligtvis in efter en svår tid i cancer.I turneringen deltog 24 lag som tappert krigade för en god gärning. Dusterna resulterade i ett flertalet skador. Men vad gör det när turneringen drog in en stor slant till Cancerfonden? Minst 57 000 kronor lyckades alla medverkande bidra med. Även folk som inte kunde närvara i Kombihallen, kunde på något sätt ändå påverka genom att bidra till insamlingen via Swish eller insättning på Alex minnes bankkonto.Alla var vinnare, inte minst Cancerfonden och dess forskning. Sett till det sportsliga, stod slutligen Cottbus som mästare i turneringen.1. Jag tycker att det är lätt att engagera sig för Cancerfonden. Vi har säkert alla förlorat någonn i cancer. Dessutom är det oerhört roligt!2. Eftersom detta var 4:e året vi höll i det går planeringen lättare hela tiden och vi försöker även utveckla turneringen och hela tiden göra det bättre. Det är väldigt svårt att säga hur mycket tid det tar då det är utspritt under lång tid.3. Det var helt fantastiskt! Vi hade fler besökare än tidigare och summan vi fick in var helt otrolig!!! Vi är helt överväldigade!4. Vi försöker hela tiden att göra saker bättre och har redan börjat skriva ner idéer och förbättringar till nästa år. Redan nu känner jag att lotteriet går att utveckla. Kiosken lika så. Jag har redan nu fått tips om nya sponsorer inför nästa år.Swiddes pågar med ett profilstarkt lag. Champions League inom kort?1. Jag fick förfrågan helt enkelt och även om jag inte spelar frekvent numera är det fortfarande fantastiskt roligt att spela. Man önskar ju bara att man hade varit i närheten av det man en gång var... Nåja. Det är grunden. Sen är det ju en fantastiskt grej dels att många MFFare (kanske inte alltid så) sluter samman i en turnering såhär och dels då att pengarna går till cancerforskningen.2. Nej. Detta var första gången. Men om GM Mac Malmberg tar ut mig igen är jag gärna med fler gånger.3. Det är nog väldigt individuellt och jag skulle aldrig få för mig att peka några fingrar åt de som inte väljer att lägga pengar på annat. Personligen lägger jag pengar då och då. Är väl framförallt antingen åt djurättsorganisationer eller då cancerforskningen. Jag tycker att jag kan och vill. Sen vill man ju alltid göra mer, men det är som det är.4. Mer pengar? Nja det går knappt att säga något säkert recept. De vet vad de gör och ska fortsätta precis som nu. Det enda är kanske att man kunde haft någon extramatch även för de som åkt ut. Jag inser att det skulle ta mer tid men för oss hade det varit kul att möta ett lag mer på vår nivå, typ som bortaspöket. Nu mötte vi tre lag som tränar 20 pass i veckan och springer maratonlopp som uppvärmning. Det var småtufft för oss.1. Det har blivit en tradition för mig och mina vänner att samla vårt gäng som vi brukar åka på bortaresor med och spela Alex Minne. Det blir liksom en kickoff på säsongen, fast from nu, då jag drog av mitt främre korsband i samband med årets turnering, kommer jag nog agera frukttant åt Bortaspöket BS istället för att vara med på plan.2. Vi har varit med 3 eller 4 år med detta gänget, innan dess var jag med någon gång när det hette MFF Support Cup och spelades nere på Limhamnsfältet.3. Jag tycket det ärväldigt viktigt. Har man möjlighet att bidra till något så viktigt som cancerforskningen så klart man ska göra det. Det blir bara ytterligare en grej man blir stolt över som MFF-Familjen gör tillsammans. 57 000 kronor är en fantastisk summa.4. Ja alltså det är ett helt otroligt bra jobb av alla som har hand om Alex Minne, det är fantastiskt att kunna dra ihop detta engagemanget år efter år, och det känns som det bara blir större och större. Vet faktiskt inte om jag skulle förändra något, tycker det är ganska bra som det är!