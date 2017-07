Finns det hopp att även anfallare jublar som målskyttar i framtiden?

Anfallsgate

"Sälj Cibicki tillbaka till J Södra och skänk Jeremejeff till Superettan"

Ungefär så har det låtit på slutet. Hur väl stämmer det med verkligheten?

I dag får vi besked om Markus Rosenbergs status. Det verkar emellertid som om han minst kommer att vara borta några veckor och osäkerheten sprider sig i supporterleden. Och ska vi vara ärliga var det ju få saker som i AFC-matchen visade att vi klarar oss utan honom.

Men ska vi börja bena ut lite saker?



-------------



Först och främst. Det var verkligen ingen bra match mot AFC. Det var nästan sanslöst dålig kvaliteten på fotbollen faktiskt.

Varken Jeremejeff eller Cibicki bidrog till att höja kvaliteten, men det är också svårt för anfallarna när det blir så lågt tempo och inspelen blir så oberäkneliga.



-------------

Är Jeremejeff och Cibicki ett anfallspar som ska leda oss ut i Europa?

Nja, troligen inte.



-------------

Är de alltså för dåliga och måste säljas?

Nej, det håller jag inte tvunget med om.

Båda har styrkor och båda kan vara nyttiga i rätt sammanhang.



-------------

Vi ska inte glömma att vi under matchen mot AFC saknade, nästan hela tiden, spelare som Rosenberg, Berget och Eikrem. Det är en rätt tung offensiv trio det.



-------------

Låt oss titta på de fyra anfallsalternativen vi har.

Rosenberg är ju fortfarande en av seriens absolut bästa spelare. Han är inte lika snabb längre och inte lika effektiv - Men det är enorm kvalitet i nästan allt han gör.

Det spelar ingen större roll vem han spelar med eftersom han är så komplett och klarar av att göra i princip alla typer av anfallare bättre.

Däremot har det väl visat sig att just kombinationen med Berget inte varit helt lyckosam.



Berget är en kvalitetsspelare även om inte han heller har öst in mål. Har sina styrkor kanske framförallt när han får komma lite bakifrån. Det vill säga så han gjort mycket tidigare i Malmö från mittfältet.

Men är en komplett anfallare som löper mycket och har ett effektivt presspel samt en enorm styrka i luftrummet.



Cibicki är kanske den anfallaren som överraskat mest negativt om man tittar på hans målfacit och den långa måltorkan vi nu fått se. Men han är också den som har fått ändra sig mest i det att han spelat mycket på mittfältet och det har han ju själv ställt sig kritisk till.

Jag kan förstå tanken med Cibicki från mittfältet då han är extremt stark när han får bollen rättvänd och kan löpa med boll för att söka avslut.

Han har också ett löpmönster som kan fungera väl som en offensiv mittfältare.

Men känslan är väl lite att han blir väldigt sökande i sitt spel. Han verkar söka nya ytor och han verkar söka samspelet med övriga.

Han verkar tyvärr också söka känslan just nu och hans viftande åt lagkamrater ger väl kanske inte sken av en spelare som har allt på plats.



Jag hoppas att vi ger Cibicki mer tid på topp framöver. Han har visat i J Södra och början av säsongen att han besitter stor kvalitet. Nu gäller det att hitta den igen.



Han mår bäst av att spela med en anfallare som är skicklig på att hålla i boll och kan ligga lite längre upp för att han själv ska komma rättvänd. Sett till de spelare vi har i truppen är det alltså med Berget eller Rosenberg han bör spela.



Jeremejeff är ju tvivels utan den anfallaren som fått mest skit, och även om det sällan ger en vettig bild när drevet går (Det har ju gått mot rena kvalitetsspelare också såsom Lewicki, Wilton, Yksel, Skoog osv) är det ett mått på att det inte riktigt fungerat.

Och ja, Jeremejeff är nog inte där att han ska vara försteanfallare i lag som slåss om guldet och det är möjligt att han aldrig kommer dit.

Men det finns mycket bra i Jeremejeffs spel också. Han är en smart anfallare som tar många bra löpningar och ser många bra löpningar. Han ligger också bakom en hyggligt hög andel poäng (mål/assist) sett till hans speltid.



Något som talar emot honom är väl kanske det att hans storlek ger intrycket att han ska vara en target. men han är i verkligheten inte den speltypen. Utan tvärtom är just hans targetegenskaper kanske de som fungerar sämst.



Jag tycker absolut att han fungerar som truppspelare och i ett lag där han kan få mycket speltid hade han förmodligen gjort runt 10 mål under en säsong.



Bör spela med en spelare som har bättre targetegenskaper än han själv, det vill säga Mackan eller Berget.



-------------

Ska vi värva? Mitt tydliga svar blir alltså ett njaaeee.

Jag tycker självfallet att vi bör värva om vi hamnar i en situation där vi kan plocka in en spelare som vi vet kan gå rakt in i laget och förstärka det.

Ska det värvas bör det vara en färdig anfallare.



-------------

OM det värvas och vi behåller Berget/Cibicki samtidigt som Rosenbergs skada inte är en fullständig katastrof bör vi nog fundera kring om vi kan låna ut Jeremejeff. Han behöver speltid för att utvecklas och det vore inte speciellt gynnsamt, för någon, att låta honom bara få minutsinhopp och ytterst få startminuter.



-------------

Skulle det vara så att Rosenbergs skada är väldigt allvarlig ser jag ingen annan utväg än att vi behöver plocka in en ny anfallare. En anfallare som går in som vår etta.

Vi har visat att vi har väldigt svårt att hantera Rosenbergs frånvaro och även om jag, bevisligen, tycker att övriga är bra och kan tillföra mycket verkar det som om vi inte klarar oss med övriga.



-------------

MEN? Vi är ju stenrika.

Varför köper vi inte bara fyra kvalitetsanfallare som kan vinna skytteligan?

Det finns flera aspekter här.

Dels tillåter inte budgeten det. Ja, vi har pengarna att faktiskt köpa loss flera dyra spelare men vi skulle knappast få in dem under gällande budget.

Dels behöver spelare speltid för att prestera på bästa nivå. Möjligen kan man ha tre anfallare som roterar till viss del - framförallt om man kan låta någon spela på mittfältet ibland (Som Berget och Cibicki).

Att exempelvis köpa Kujovic och låta honom vara fjärdeanfallare skulle vara ren kapitalförstöring. Det skulle vara rent bortkastade pengar då han knappast skulle prestera på tillräckligt hög nivå när han väl skulle få chansen.

Dels är det förmodligen väldigt svårt att försöka sälja in konceptet för en förstärkning om man redan har tre mycket starka anfallare.



-------------

Mitt råd till MP?

Låt Cibicki spela på topp.

Håll Berget på mittfältet om Rosenberg är frisk.

Låt Jeremejeff få rejäla inhopp för att få viktiga "utvecklingsminuter".



-------------

Mitt råd till Daniel?

Allvarligt talat. Danne vet vad han gör.

ulf.nilsson@svenskafans.com

2017-07-03 12:00:00

