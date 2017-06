Uefaranken: Är seedningen verkligen så viktig?

På måndag är det äntligen dags för lottningen i Champions League-kvalet!

Men eftersom ni troligen redan vet allt och lite till om hur den går till och vilka MFF kan få möta tar jag det lite snabbt i slutet. Istället börjar jag med lite reflektioner om hur viktig seedningen egentligen är – och så passar jag på att avliva två myter när jag ändå är igång.?Malmö FF och de flesta andra mästarlag (utom de 15 bästa och de 10 sämsta) startar sin resa för att nå Champions League s gruppspel här i andra kvalomgången. Där är seedning viktigt. Sett över de fem senaste åren har fem av sex seedade lag gått vidare (84 procent). Eftersom det är sjutton matcher i kvalomgång 2 innebär det att knappt tre seedade lag försvunnit redan här varje år. Men det är de första åren - 2012 och 2013 - som drar upp snittet. De tre senaste åren har aldrig mer än två seedade lag åkt ur.Senast var det just två seedade lag som försvann, men i inget av fallen kan det ses som en sensation. Irländska Dundalk slog isländska Hafnarfjördur och israeliska mästarna Hapoel Beer Sheva slog ut moldaviska Sheriff Tiraspol?som seedades på gamla Europameriter. Det här bådar gott för MFF, som ju kommer att vara klar favorit mot vilken som helst av klubbarna vi kan lottas mot. Det gäller också om vi åker på Dundalk, som var förra årets stora sensation i Europaspelet och som vi gärna vill undvika. Men får vi dem kommer MFF att vara favoriter - och ska vi ha något i Europa att göra ska vi slå Dundalk.När Malmös Champions League-äventyr började 2014 tillhörde MFF de oseedades skara i omgång två. Redan då, och än idag, är vi många som betraktat att MFF fick Ventspils som motståndare i andra omgången som en osannolik vinstlott, som att det var fantastisk tur att vi drog det enda lätta laget som fanns. Faktum är att i Malmös lottningszon 2014 var det fifty-fifty-läge. Nitlotterna var Celtic, Sparta Prag och serbiska Partizan medan vinstlotterna var Ventspils, ungerska Debrecen och Slovan Bratislava från Slovakien. Tre svåra och tre hyfsat lätta lotter och alltså inte det superflyt med lottningen som bland annat jag trott.I tredje kvalomgången, den där Malmös poäng bara nästan räcker till seedning, ser det lite bättre ut för de oseedade lagen. Fem av sju seedade lag har gått vidare (72 procent). Senast var det två oseedade som klarade sig, och även i den här rundan var det Dundalk och Hapoel Beer Sheva. Men till skillnad från omgång två så var det riktiga knallar i tredjerundan. Dundalk besegrade vitryska Bate Borisov, som hade fyra raka CL-gruppspel bakom sig, och Beer Sheva var ännu värre; israelerna slog ut Olympiakos som alltid går vidare från gruppspelet och är kvar när slutspelet inleds (2009 var senaste missen).Både 2014 och 2015 var Malmö ett av de oseedade lag som tog sig vidare från kvalomgång tre. Båda de åren var det ovanligt många oseedade som gick vidare. 2014 hade MFF sällskap av Aalborg, Maribor?(Slovenien) och Slovan Bratislava, 2015 var det Partizan, Maccabi Tel-Aviv och albanska Skenderbeu Korce som var katter som smet med in bland hermelinerna i playoffet. Det är ett lite tunt statistiskt material (alldeles för tunt faktiskt) men när Malmö är oseedat går 40 procent av de oseedade vidare från omgång 3. Och Malmö är oseedat i år...?Här kan man med fördel strunta i om lagen är seedade eller inte. Räknat på fem år har bara fem av nio seedade tagit sig vidare till CL-gruppspelet (56 procent). Om man bara tar de tre senaste åren är det snarast en fördel att vara oseedat. Tre år i rad har tre oseedade tagit sig vidare och bara två seedade. Om man jämför med kvalomgångarna som ligger före är det sensationella siffror. Men ser man till vilka de oseedade lagen är som tagit sig vidare så förstår man varför. Senast var de oseedade lagen som gick vidare FC Köpenhamn, bulgariska Ludogorets Razgrad och Dinamo Zagreb?- alla lag som varit med förr och som inte ens på papperet var mycket sämre än de seedade som fick respass (Apoel, Viktoria Plzen och Redbull Salzburg).De enda oseedade lagen som åkte ut i playoffet i fjor var inte oväntat de båda uppstickarna Dundalk och Hapoel Beer Sheva. Men att som oseedade i andra omgången ta sig till playoff är inte illa. Det är långt ifrån varje år något lag klarar att ta sig hela vägen till Champions League från oseedad position. Senast det hände var 2015 när kazakiska Astana lyckades, året innan var det MFF som gjorde det.Den andra myten är den spridda uppfattningen om att det kan vara bättre att gå till gruppspelet i Europa League istället för i Champions League eftersom det blir lättare att samla rankingpoäng då. Nja, så himla lätt är det inte.De år MFF spelat i Champions Leagues gruppspel har båda gångerna gett 6,0 poäng till Malmös Uefapoäng. Två poäng för den enda segermatchen i gruppspelet och fyra poäng i bonus för att man tog sig dit. Bara att komma upp i samma poäng (6,0) kräver tre segrar i EL-gruppspelet. I hälften av EL-grupperna i fjor hade det räckt till andraplatsen och avancemang. Så ska man plocka poäng i Europa League gäller det att gå vidare till slutspelet, och helst vinna några matcher där. Först då börjar det ticka in.Skillnaden i poängräkning mellan Europa League och Champions League är att det öses ut bonuspoäng över CL-lagen. I båda turneringarna gäller från och med gruppspelet att varje vunnen match ger 2 Uefapoäng och varje oavgjord ger 1 poäng. I Champions League utgår dessutom 4 bonuspoäng för gruppspelet och 4 bonuspoäng för slutspelet samt 1 poäng för varje slutspelsrunda (så åttondelsfinalerna ger i praktiken 5 bonuspoäng). I Europa League är det däremot tunnsått med bonuspoängen. Först från och med kvartsfinalerna får även EL-lagen 1 poäng per slutspelsrunda, ingenting extra delas ut i de tidiga rundorna eller gruppspelet.Ni har väl ändå koll på det mesta som rör Malmö FF och CL-lottningen redan, men vi tar det viktigaste här:Lottningen sker på måndag någon gång mitt på dagen (jag hittar inte tiden någonstans!). Den sänds direkt på uefa.com och Supporterhuset visar den.Då är det omgång 1 och 2 i EL- och CL-kvalen som lottas. I CL-kval omgång 2, där MFF är med, delas lagen in i tre geografiska zoner med 5 eller 6 oseedade lag i varje zon. Om Uefa gör som de brukar kommer följande oseedade lag att hamna i Malmös lottskål: Dundalk (Irland), Zalgiris Vilnius (Litauen), IFK Mariehamn (Finland) och Spartaks Jürmala (Lettland) plus ett eller två blåbär från kvalomgång 1. Där ska vi undvika förra årets Europasensation Dundalk.Matcherna i CL-kval 2 spelas 11-12 juli och 18-19 juli och MFF ska gå vidare.hedstigen.uefaranken.se