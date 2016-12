Årets: Bästa sex

Det är dags även för Listan att summeras. Vem har förekommit flitigast under året, vad har låtit tala om sig? Sex och Jävligt offside deluxe är här.

Varenda onsdag dyker den upp, Himmelrikets lista. Den som vi kallar Sex och Jävligt offside. Efter nio år är den en institution som vi nog inte skulle kunna plocka bort även om vi ville (vilket vi inte vill, märk väl).Sista onsdagen för året publicerar vi en sammanställning över alla listor som varit. En förstaplats har tilldelats 6 poäng medan en sjätteplats har tilldelats 1 poäng. Och de där emellan… ja, ni förstår själva.Undertecknade vill också passa på att önska er alla ett gott slut och ett gott nytt. Vi ses om en vecka. Då börjar allt om igen.

Magnus Wolff Eikrem (2 förstaplatser, 11 veckor, 45 poäng)

Allsvensk seriesegrare. Segrare i den allsvenska assistligan. Utsedd till årets spelare av de allsvenska spelarna. Utsedd till årets spelare av Himmelrikets redaktion. Älskad av Malmö-publiken. Respekterad och hyllad av sina lagkamrater. Jodå, det har varit ett helt okey år för vår norske mittfälts-virtuos. Att han låtit tala om sig är ju detta ett bevis på: att han har varit med flest gånger och samlat flest poäng under året på Sex och Jävligt offside.



Serieledning (3 förstaplatser, 9 veckor, 41 poäng)

Vi ledde inte från start till mål i år. Vi var visserligen i topp efter 3-1-segern i första omgången, men om man bortser från det, och från den där typen av haltande-tabell-ledning som kan uppstå för att man spelar först i en omgång, dröjde det faktiskt ända tills den 11:e omgången innan vi var överst. Sen övertog Norrköping tabelltoppen ett tag i augusti, men det var just i kraft av att de spelat sin omgång 19-match ett par veckor för tidigt. Däremot innebar vår förlust mot Djurgården i den 22:a omgången att Jens Gustafssons lag gick om på riktigt. Det höll dessbättre inte särskilt länge. Två omgångar senare slog vi HIF samtidigt som även Norrköping fick stryk av DIF. Därmed tog vi tillbaks ledningen och släppte den sedan aldrig.



Jo Inge Berget (1 förstaplats, 9 veckor, 32 poäng)

Om landsmannen ovan är en virtuos, så är Jo Inge Berget en urkraft. Jag har visserligen inga siffror på det, men jag skulle tro att han sammantaget under ett år springer flest meter av alla i laget. Han river, han sliter, han jagar. Och han gnäller inte över att få spela yttermittfältare som den anfallare han är. Det heter att det inte finns några spelare som är oundgängliga. Vilket säkert är sant. Men just den spelartypen är väldigt lätt att tycka om. Han som aldrig tycks ge upp, han som har Allsvenskans häftigaste skägg, han som heter Jo Inge Berget.